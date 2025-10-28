পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি অভিযানে ৩ ফিলিস্তিনি নিহত

পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি অভিযানে ৩ ফিলিস্তিনি নিহত
ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) অধিকৃত পশ্চিম তীরে তিন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে দেশটির পুলিশ।
ফিলিস্তিনি সশস্ত্র সংগঠন হামাস জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে দুজন তাদের সদস্য এবং তিনজনই ইসরায়েলি বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হন।
ইসরায়েলি পুলিশ ও সেনাবাহিনীর বরাতে জানানো হয়েছে, জেনিন শরণার্থী শিবির এলাকায় গুলি চালানো হয় এবং পরে বিমান হামলাও চালানো হয়।
নিজের উত্তরসূরীর নাম ঘোষণা করেছেন ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস। এক লিখিত ঘোষণায় ৮৯ বছর বয়সী আব্বাস বলেছেন, যদি কখনো তিনি আর দায়িত্ব পালন করার মতো অবস্থায় না থাকেন, সেক্ষেত্রে অস্থায়ীভাবে তার স্থলাভিষিক্ত হবেন ভাইস প্রেসিডেন্ট হুসেইন আল শেখ।
মাহমুদ আব্বাসের ঘোষণাটি ছেপেছে ফিলিস্তিনের সরকারি বার্তাসংস্থা ওয়াফা। সেখানে তিনি বলেছেন, কোনো কারণে যদি ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ (পিএ) প্রধানের পদ শূন্য হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ফিলিস্তিনের ও প্যালেস্টাইনিয়ান লিবারেশন অর্গানাইজেশনের (পিএলও) ভাইস প্রেসিডেন্ট হুসেইন আল শেখ অস্থায়ীভাবে এই পদে স্থলাভিষিক্ত হবেন। তার দায়িত্ব হবে ফিলিস্তিনের নির্বাচনী আইন মেনে নির্বাচনের আয়োজন করা ও তারপর নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।
ফিলিস্তিনের সংবিধান অনুসারে, প্রেসিডেন্টের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হবে। যদি অপ্রীতিকর কোনো ঘটনার কারণে তা সম্ভব না হয়, তাহলে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট আরও এক মেয়াদ এই পদে থাকবেন।
সংবিধানের ডিক্রি নম্বর ১-এ আরও বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট পদ কোনো কারণে শূন্য হয়ে গেলে পরবর্তী নির্বাচনের আগ পর্যন্ত অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করবেন ফিলিস্তিনের পার্লামেন্ট প্যালেস্টাইনিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বা স্পিকার।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম