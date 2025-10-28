বাংলাদেশের শিক্ষাবিদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের স্মরণসভা হলো কলকাতায়

বাংলাদেশের শিক্ষাবিদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের স্মরণসভা হলো কলকাতায়
বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, চিন্তক ও কথাসাহিত্যিক এবং ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হলো কলকাতায়। গত সোমবার (২৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় কলকাতার বইপাড়া নামে পরিচিত কলেজ স্কোয়ারে এই স্মরণসভা আয়োজন করে পত্রভারতী, অভিযান এবং ভাষা ও চেতনা সমিতি।
চলতি বছরের ১০ অক্টোবর বাংলাদেশের ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। এরপর বাংলাদেশে স্মরণসভা হলেও কলকাতার কলেজ স্কয়ারে এই প্রথমবার তাকে স্মরণ করলেন কলকাতাবাসী। স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের বিশিষ্টজনেরা।
সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের বিভিন্ন লেখার বিষয়ে আলোচনা হয় এই স্মরণসভায়। আলোচনায় অংশ নেন কলকাতার বিশিষ্ট লেখক, প্রকাশক এবং কলকাতা বইমেলার সম্পাদক ত্রিদীপ চট্টোপাধ্যায়, লেখক ও সমাজকর্মী ড. ইমানুল হক এবং কথাসাহিত্যিক, একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত স্বপ্নময় চক্রবর্তী।
এছাড়াও স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ড. শাহাদাত হোসেন নিপু, সিলেটের ‘বুনন’ পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক খলিরুজ্জমান, লেখক শামীম আহমেদ এবং বিশিষ্ট প্রকাশক মারুফ হোসেন।
একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, চিন্তক ও কথাসাহিত্যিক এবং ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক ছাড়াও সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ছিলেন সহজ-সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত।
ত্রিদীপ চট্টোপাধ্যায় বলেন, তিনি যতবার কলকাতায় এসেছেন, আমি প্রত্যেকটি আসরেই তাকে পেয়েছি। তার আসল বইগুলো বাংলাদেশ থেকেই বেরিয়েছে। যতবার তার বই আমি পড়েছি, ততবারই অবাক হয়েছি। যেহেতু তিনি শিক্ষকতা করতেন, তাই তাঁকে সবাই ‘স্যার’ বলেই ডাকতেন।
সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের ভদ্র ও বিনয়ী ব্যবহারের কথা এদিনের অনুষ্ঠানে উঠে আসে। তার লেখায় জাদুবাস্তবতা, মিতবাকতা, সংযম, অথচ তীক্ষ্ণতা ও তীব্রতা ছিল। এছাড়াও নানা বিষয় নিয়ে স্মরণসভায় আলোচনা হয়।
একই সঙ্গে এই স্মরণসভা থেকে সিদ্ধান্ত হয়, প্রতিমাসের শেষ শনিবার বাংলাদেশ ও ভারতের লেখকদের নিয়ে নিয়মিত আলোচনা সভা আয়োজন করা হবে।
