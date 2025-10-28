সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৮ অক্টোবর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
ইতালিতে রেসিডেন্স পারমিট পাওয়ায় শীর্ষ তিনে বাংলাদেশিরা
ইতালিতে রেসিডেন্স পারমিট পাওয়ায় শীর্ষ তিনে উঠে এসেছেন বাংলাদেশিরা। দেশটিতে বর্তমানে ৫৪ লাখ বিদেশি নাগরিক রয়েছেন এবং তাদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে নজর কাড়ছেন বাংলাদেশিরা। ইতালির জনমিতি বিশ্লেষণ করে এ তথ্য জানিয়েছে কারিতাস-মিগ্রান্তেস ফাউন্ডেশন।
পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি অভিযানে ৩ ফিলিস্তিনি নিহত
ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) অধিকৃত পশ্চিম তীরে তিন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে দেশটির পুলিশ। ফিলিস্তিনি সশস্ত্র সংগঠন হামাস জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে দুজন তাদের সদস্য এবং তিনজনই ইসরায়েলি বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হন।
ইসরায়েল–ফিলিস্তিন যুদ্ধ/ পক্ষপাতের অভিযোগে ‘দ্য নিউইয়র্ক টাইমস’ বয়কট করলেন ১৫০ লেখক
ইসরায়েল–ফিলিস্তিন যুদ্ধ ও গাজায় গণহত্যা নিয়ে ‘পক্ষপাতদুষ্ট ও বিভ্রান্তিকর প্রতিবেদন’ প্রকাশের প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রভাবশালী সংবাদপত্র ‘দ্য নিউইয়র্ক টাইমস’ বয়কট করেছে ১৫০ জনেরও বেশি লেখক, সাংবাদিক, রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন মানবাধিকার কর্মীরা। নিরপেক্ষ সংবাদ প্রকাশ না করায় জনপ্রিয় এই সংবাদপত্রের মতামত বিভাগে আর লিখবেন না বলে তারা অঙ্গীকার করেছেন।
সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে আঘাত হানছে ঘূর্ণিঝড় ‘মেলিসা’, জ্যামাইকাতে নিহত ৩
আটলান্টিক মহাসাগরে অন্যতম শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে ‘মেলিসা’। এ ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় ২৯৭ কিলোমিটার এবং কেন্দ্রীয় চাপ ৮৯২ মিলিবার। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে জ্যামাইকাতে এখন পর্যন্ত তিন জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।
এবার এয়ার ইন্ডিয়ার বাসে আগুন, ফের প্রশ্নের মুখে যাত্রী নিরাপত্তা
ভারতের রাজধানী দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে (আইজিআইএ) এয়ার ইন্ডিয়ার একটি যাত্রীবাহী বাসে ভয়াবহ আগুন লেগেছে। তবে সৌভাগ্যক্রমে এতে কেউ হতাহত হয়নি।
কেনিয়ায় প্লেন বিধ্বস্ত হয়ে ১২ জন নিহত
কেনিয়ার উপকূলীয় অঞ্চল কোয়ালেতে একটি ছোট প্লেন বিধ্বস্ত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সকালে হওয়া এ দুর্ঘটনায় অন্তত ১২ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্লেনটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র মাসাই মারা ন্যাশনাল রিজার্ভের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল।
ইস্তাম্বুলে পাকিস্তান-আফগানিস্তান শান্তি আলোচনা ব্যর্থ
তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের শান্তি আলোচনা কোনো চুক্তি ছাড়াই শেষ হয়েছে, ফলে সীমান্তে সাম্প্রতিক সহিংসতার পর আবারও সংঘাতের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বিষয়টির সঙ্গে জড়িত দুটি কূটনৈতিক সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।
ঘূর্ণিঝড় ‘মন্থা’র কারণে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় অঞ্চলে সতর্কতা
শক্তি বাড়িয়ে অন্ধ্র প্রদেশের উপকূলের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ‘মন্থা’। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) রাতে রাজ্যটির কাকিনাড়া উপকূলীয় অঞ্চলে ঝড়টি আছড়ে পড়তে পারে। এই দুর্যোগের প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় অঞ্চলেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
উইকিপিডিয়ার বিকল্প ‘গ্রোকিপিডিয়া’ উদ্বোধন করলেন ইলন মাস্ক
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নির্ভর নতুন অনলাইন বিশ্বকোষ ‘গ্রোকিপিডিয়া’ চালু করেছেন মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্ক। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) ‘গ্রোকিপিডিয়া’ উদ্বোধন করে মাস্ক দাবি করেছেন, এই প্ল্যাটফর্মটি উইকিপিডিয়ার তুলনায় কম পক্ষপাতদুষ্ট এবং আরও নিরপেক্ষ।
কিম জং উনের সঙ্গে দেখা করতে চান ট্রাম্প, সাড়া নেই উত্তর কোরিয়ার
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি আবারও উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সঙ্গে দেখা করতে চান। তবে এখন পর্যন্ত পিয়ংইয়ংয়ের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া মেলেনি।
রাশিয়াকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার হুমকি বেলজিয়ামের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর
বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে কোনো ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হলে রাশিয়াকে বিশ্ব মানচিত্র থেকে মুছে ফেলা হবে। হামলার বিপরীতে ন্যাটো পক্ষ থেকে এরূপ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সোমবার (২৭ অক্টোবর) রাশিয়াকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বেলজিয়ামের প্রতিরক্ষামন্ত্রী থিও ফ্রানকেন।
কেএএ/এএসএম