যুদ্ধবিরতির মধ্যেও গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত ২০

যুদ্ধবিরতির মধ্যেও গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত ২০
যুদ্ধবিরতির মধ্যেও ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর বিমান ও স্থল হামলায় গাজা উপত্যকায় অন্তত ২০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) এ হামলা চালানো হয় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর নির্দেশে, যিনি দক্ষিণ রাফাহ সীমান্তে সংঘটিত গুলিবিনিময়ের পর প্রচণ্ড প্রতিশোধমূলক আঘাত হানার নির্দেশ দেন।
এই হামলা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় কার্যকর হওয়া যুদ্ধবিরতির পর সবচেয়ে বড় সহিংসতা।
এদিকে, ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের সামরিক শাখা ইসরায়েলকে যুদ্ধবিরতি ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে এবং এক নিখোঁজ ইসরায়েলি জিম্মির মরদেহ হস্তান্তর পরিকল্পনা স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে।
অন্যদিকে, ওয়াশিংটনে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স বলেছেন, হামলা ও উভয় পক্ষের অভিযোগ সত্ত্বেও যুদ্ধবিরতি এখনো কার্যকর রয়েছে।
তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ছোটখাটো সংঘর্ষ তো হবেই। আমরা জানি, হামাস বা গাজার অন্য কোনো গোষ্ঠী একজন ইসরায়েলি সৈন্যের ওপর হামলা চালিয়েছে। ইসরায়েলের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক, তবে প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে গঠিত শান্তিচুক্তি টিকে থাকবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।
এদিকে হামাস দাবি করেছে, রাফাহে ইসরায়েলি সৈন্যের ওপর হামলার ঘটনায় তাদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম