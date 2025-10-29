লিবিয়া উপকূলে নৌকাডুবি: ১৮ অভিবাসনপ্রত্যাশীর মরদেহ উদ্ধার

লিবিয়া উপকূলে নৌকাডুবি: ১৮ অভিবাসনপ্রত্যাশীর মরদেহ উদ্ধার
লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলির পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরে অভিবাসীবাহী একটি নৌকাডুবির ঘটনায় অন্তত ১৮ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। একই ঘটনায় ৯০ জনের বেশি যাত্রীকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে দেশটির রেড ক্রিসেন্ট।
সংগঠনটির সাবরাথা শাখা জানায়, সোমবার রাতে নৌকাডুবির খবর পেয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু হয় এবং তা মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত চলে। উদ্ধারকৃত মরদেহগুলো সুরমান বন্দরের কাছের উপকূলে পাওয়া গেছে।
রেড ক্রিসেন্টের প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে, স্বেচ্ছাসেবীরা মরদেহগুলো সাদা ব্যাগে ভরে অ্যাম্বুলেন্সে তোলার পাশাপাশি জীবিত উদ্ধারকৃতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিচ্ছেন।
এর আগেই, চলতি মাসের শুরুতে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় পরিচালিত এক মেডিকেল সেন্টার জানিয়েছিল যে, জুয়ারা ও রাস ইজদির শহরের মধ্যবর্তী উপকূলে দুই সপ্তাহে অন্তত ৬১ অভিবাসনপ্রত্যাশীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
২০১১ সালে ন্যাটো-সমর্থিত আন্দোলনে একনায়ক মুয়াম্মার গাদ্দাফি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে, লিবিয়া ইউরোপমুখী অভিবাসনপ্রত্যাশীদের প্রধান ট্রানজিট রুটে পরিণত হয়েছে।
প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ দারিদ্র্য ও সংঘাত থেকে পালিয়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন, তবে এ বিপজ্জনক যাত্রায় অনেকেই প্রাণ হারান।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম