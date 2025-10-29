  2. আন্তর্জাতিক

পেট্রাপোল থেকে ২.৪৫ কোটি রুপির সোনাসহ ভারতীয় আটক

পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০২:১৪ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট (আইসিপি) পেট্রাপোল থেকে সোনা চোরাচালানের চেষ্টা ব্যর্থ করে প্রায় ২.৪৫ কোটি রুপির সোনা জব্দ করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা (বিএসএফ)।

গত সোমবার (২৭ অক্টোবর) একটি নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যেরভিত্তিতে বিএসএফের একটি যানবাহন তল্লাশি দল বাংলাদেশের বেনাপোল থেকে ভারতে প্রবেশকারী একটি খালি ট্রাক আটক করে।

এরপর এটিতে পুঙ্খানুপুভাবে তল্লাশি করে বিএসএফ। তল্লাশির সময় ট্রাক থেকে দু'টি লুকোনো সবুজ প্যাকেট উদ্ধার করা হয়, যাতে ৮ টি সোনা (৬ টি সোনার বার এবং ২টি সোনার বিস্কুট) ছিল।

উদ্ধারকৃত সোনার মোট ওজন ১৯৭৪.৫৪০ গ্ৰাম, যার আনুমানিক বাজার মূল্য ২ কোটি ৪৫ লক্ষ ৭৯ হাজার ৭ শো ৩৯ রুপি। সেখান থেকে এক ভারতীয় চোরাকারবারিকে আটক করে বিএসএফ।

জিজ্ঞাসাবাদে আটক হওয়া ব্যক্তিটি জানায়, যে সে অর্থের লোভে তার ট্রাকে করে সীমান্তের ওপারে চালানটি পরিবহন করতে রাজি হয়েছিল।

আটককৃত ব্যক্তিকে ও জব্দকৃত সোনা এবং ট্রাকটি পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

