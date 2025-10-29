  2. আন্তর্জাতিক

মেক্সিকোতে মাদকচক্রের খবর প্রকাশ করায় সাংবাদিককে হত্যা

প্রকাশিত: ০২:১৮ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
সাংবাদিক মিগেল অ্যাঞ্জেল বেলত্রান/ ছবি : টিকটক

মেক্সিকোতে মাদক চোরাচালান চক্রের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করায় এক সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। নিহত ওই সাংবাদিকের নাম মিগেল অ্যাঞ্জেল বেলত্রান।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন এর তথ্য মতে, বেলত্রানকে মাদক সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশের জন্য হত্যা করা হয়েছে। হত্যার পর তার মৃতদেহ কম্বলে পেঁচিয়ে সিনালোয়ার মাজাতলান শহরে যাওয়ার মহাসড়কে ফেলে রাখা হয়। মরদেহের পাশে একটি চিরকুট পাওয়া যায়, যাতে লেখা ছিল— দুরাঙ্গোর মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ ছড়ানোর জন্য।

তার ছেলে মৃতদেহ শনাক্ত করেছে। মেক্সিকোয় মাদকচক্রের সঙ্গে জড়িত হত্যাকাণ্ডে এ ধরনের নোট সাধারণত হুঁশিয়ারি হিসেবে রেখে যায় অপরাধীরা।

জানা গেছে, বেলত্রান বিভিন্ন গণমাধ্যমে কাজ করেছেন। কনটেক্সটো দে দুরাঙ্গো সংবাদমাধ্যম ছাড়াও নিজের ব্লগ ও টিকটক অ্যাকাউন্টে অপরাধ ও সমাজ সচেতনতা বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ করতেন। মৃত্যুর কয়েক দিন আগে তিনি একটি টিকটক ভিডিও পোস্ট করেন, যেখানে এক সন্দেহভাজন গ্যাং নেতার গেফতারের খবর দেখানো হয়।

সংবাদমাধ্যম কনটেক্সটো দে দুরাঙ্গো এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আমাদের সহকর্মী সাংবাদিক মিগেল অ্যাঞ্জেল বেলত্রানের মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি। তাঁর পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি সমবেদনা জানাই।

আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সংগঠন রিপোর্টার্স উইদআউট বর্ডারস (আরএসএফ) জানিয়েছে, বেলত্রান এই বছর মেক্সিকোয় নিহত নবম সাংবাদিক। দেশটি সাংবাদিকদের জন্য বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম।

