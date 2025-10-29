আফগানিস্তানকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিলো পাকিস্তান

আফগানিস্তানকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিলো পাকিস্তান
পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খাজা আসিফ ইস্তানবুলে পাকিস্তান ও আফগান প্রতিনিধিদলের চারদিনব্যাপী আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর তালেবান শাসনকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।
একটি এক্স (সাবেক টুইটার) পোস্টে তিনি বলেন, ভ্রাতৃপ্রতিদেশগুলোর অনুরোধে শান্তির সুযোগ দিতে আমরা আলোচনায় বসেছি, কিন্তু কয়েকজন আফগান কর্মকর্তার বিষাক্ত মন্তব্য তালেবান শাসনের বিভক্ত ও কৌশলী মানসিকতার ইঙ্গিত দেয়। এবারের ধৃষ্টতা ও উপহাস আমরা আর সহ্য করবো না।
আসিফ আরও বলেন, পাকিস্তানের ভেতরে কোনও সন্ত্রাসী হামলা বা আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটলে আপনাদের সেই কুকীর্তির কড়া ফল ভোগ করতে হবে।
পাকিস্তান ও আফগান তালেবান সরকারের মধ্যে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত চারদিনব্যাপী শান্তি আলোচনা কোনো অগ্রগতি ছাড়াই শেষ হয়েছে। যা নিশ্চিত করেছেন পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার।
তিনি জানান, পাকিস্তান বহুদিন ধরেই আফগান তালেবান সরকারের কাছ থেকে সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতা চেয়ে আসছে, বিশেষ করে সেইসব জঙ্গি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, যারা পাকিস্তানকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়।
তারার বলেন, কাবুলে তালেবান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই পাকিস্তান বারবার তাদের সঙ্গে সীমান্তবর্তী সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আলোচনা করেছে — যা ভারত-সমর্থিত ফিতনা আল খারিজ (টিটিপি) ও ফিতনা আল হিন্দুস্তান (বিএলএ)-এর কর্মকাণ্ডের ফল।
তিনি আরও জানান, ইসলামাবাদ তালেবান সরকারকে বারবার দোহা চুক্তিতে দেওয়া তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণের আহ্বান জানিয়েছে, কিন্তু কোনো ফল আসেনি।
সূত্র: জিও নিউজ
এমএসএম