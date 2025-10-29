‘বিমানের রুট বদলে দিলে ধনী বানিয়ে দেব’ মাদুরোর পাইলটকে মার্কিন গোয়েন্দার প্রস্তাব

‘বিমানের রুট বদলে দিলে ধনী বানিয়ে দেব’ মাদুরোর পাইলটকে মার্কিন গোয়েন্দার প্রস্তাব
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আটক করতে যুক্তরাষ্ট্রের একটি গোপন অভিযানের পরিকল্পনা ফাঁস হয়েছে। মাদুরোকে ধরিয়ে দিতে তার প্রধান পাইলটকে ঘুষের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল বলে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন ফেডারেল এজেন্ট এডউইন লোপেজ এক গোপন বৈঠকে মাদুরোর পাইলটকে বিপুল অর্থের প্রস্তাব দেন।লোপেজ অবসর নেওয়ার পরও একটি এনক্রিপটেড মেসেজিং অ্যাপের মাধ্যমে গোপনে পাইলটের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। এই অভিযান সম্পন্ন করতে প্রায় ১৬ মাস ধরে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। পাইলটকে দেওয়া প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, মাদুরোর বিমানটির রুট পরিবর্তন করে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় নিয়ে আসলে তাকে ধনী করে দেওয়া হবে।
লোপেজ পাইলটকে বলেছিলেন,‘বিমানের রুট বদলে দিয়ে তুমি যদি সাহায্য করো তবে তোমাকে খুব ধনী মানুষ বানানো হবে।’
একই সঙ্গে, মাদুরোকে ধরিয়ে দিতে পুরস্কারের পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়িয়ে ৫ কোটি ডলার ঘোষণা করছে যুক্তরাষ্ট্র। এই ঘোষণাকে কাজে লাগিয়ে লোপেজ পাইলটকে পাঠানো এক বার্তায় লেখেন, ‘আমি এখনো তোমার জবাবের অপেক্ষায় আছি।’
জানা গেছে, বিমানবন্দরের গোপন হ্যাঙ্গারে হওয়া বৈঠকে তাদের কথোপকথনের পরিবেশ ছিল উত্তেজনাপূর্ণ। এ প্রস্তাবের পক্ষে পাইলট কোনো প্রতিশ্রুতি না দিলেও নিজের ফোন নম্বর লোপেজকে দিয়েছিলেন। পাইলটের এমন কর্মকাণ্ডে ধারণা করা হচ্ছে তিনি হয়ত প্রস্তাবটি বিবেচনা করছিলেন।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ কে ভেনেজুয়েলায় গোপন অভিযান পরিচালনার অনুমোদন দিয়েছেন।মাদক পাচারবিরোধী অভিযানের নামে ক্যারাবিয়ান অঞ্চলে যুদ্ধবিমান ও যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন সামরিক বাহিনীর হামলায় অন্তত ১৩টি অভিযানে ৫৭ জন নিহত হয়েছেন বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে।
সূত্র : ইউরো নিউজ
কেএম