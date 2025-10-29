‘কাবুল ভারতের হাতের পুতুল’
আফগানিস্তানের গভীরে হামলার হুমকি পাকিস্তানের
আফগানিস্তানের মাটি ব্যবহার করে পাকিস্তানে হামলা চালানো হলে আফগান ভূখণ্ডের ‘গভীরে হামলা’ চালানো হবে বলে হুমকি দিয়েছেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) ইসলামাবাদে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন, যদি তাদের (আফগান) মাটি ব্যবহার করে আমাদের ভূখণ্ডে হামলা হয়, তবে প্রতিশোধে আমরা আফগানিস্তানের ভেতর পর্যন্ত গিয়ে হামলা চালাবো।
এর আগে তুরস্কে দুই দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার ঘোষণা দেন, সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদ নিয়ে কোনো কার্যকর সমাধানে পৌঁছানো যায়নি।
আসিফ বলেন, আমরা হামলা চালাবো, নিশ্চয়ই চালাবো। যদি সীমান্ত লঙ্ঘন করা হয়, তবে প্রতিক্রিয়া হিসেবে আফগানিস্তানের ভেতরে অভিযান চালাতে আমাদের বাধা নেই।
তিনি আরও বলেন, কাবুল আলোচনায় আন্তরিক ছিল না। ভারতের নির্দেশে ও তার এজেন্ট হিসেবে তারা পাকিস্তানের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে। কাবুলের নেতৃত্ব এখন পুরোপুরি ভারতের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে।
আসিফ দাবি করেন, ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দুই পক্ষেরই ওয়ার্কিং গ্রুপ উপস্থিত ছিল এবং একটি সমঝোতা প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। তবে বারবার যখনই কোনো খসড়া চূড়ান্ত হয়েছে, কাবুল থেকে ‘না’ এসেছে, বলেন তিনি।
তিনি আরও বলেন, কাতার ও তুরস্কের মধ্যস্থতাকারীরাও এখন বুঝতে পেরেছেন কাবুলের অঙ্গীকার কতটা দুর্বল। আমরা শান্তিপূর্ণ প্রতিবেশী সম্পর্কের জন্য সর্বোচ্চ আন্তরিকতা দেখিয়েছি, কিন্তু যদি তারা ভারতের হাতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেয়, তাহলে শান্তি কঠিন হবে।
এর আগে এক্স (সাবেক টুইটার)-এ পোস্টে আসিফ সতর্ক করে বলেন, যদি পাকিস্তানে কোনো সন্ত্রাসী বা আত্মঘাতী হামলা হয়, তবে তার ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে। আমরা তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতা অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়। আমাদের সক্ষমতা পরীক্ষা করতে চাও, নিজের ধ্বংস ডেকে আনবে।
তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আমাদের অস্ত্রভাণ্ডারের সামান্য অংশ দিয়েই তালেবান সরকারকে গুহায় লুকোতে বাধ্য করা সম্ভব। যদি তারা যুদ্ধ চায়, তাহলে তোরা বোরা’র দৃশ্য আবারও দেখা যাবে।
আসিফ আরও অভিযোগ করেন, তালেবান শাসকরা নিজেদের টিকিয়ে রাখতে যুদ্ধ অর্থনীতির ওপর নির্ভর করছে। তারা জানে তাদের যুদ্ধের হুঁশিয়ারি ফাঁপা, তবুও অঞ্চলকে আবারও সংঘাতে ঠেলে দিতে চাইছে।
জাতিসংঘের উদ্বেগ
পাকিস্তান-আফগানিস্তান আলোচনার ভেস্তে যাওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ। সংস্থাটির মুখপাত্র স্টেফান ডুজারিক বলেন, এটি অবশ্যই উদ্বেগের বিষয়। আমরা আশা করি, আলোচনা বন্ধ হলেও যেন নতুন করে যুদ্ধ শুরু না হয়।
সূত্র: ডন
