  2. আন্তর্জাতিক

আঞ্চলিক একক মুদ্রা চালুর প্রস্তাব ইরানের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪১ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
আঞ্চলিক একক মুদ্রা চালুর প্রস্তাব ইরানের
ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ান/ ফাইল ছবি: এএফপি

আঞ্চলিক বাণিজ্য জোরদার করতে ইকোনমিক কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (ইসিও) সদস্য দেশগুলোর মধ্যে একটি একক মুদ্রা চালুর প্রস্তাব দিয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ান। এই জোটে রয়েছে, ইরান, পাকিস্তান, তুরস্ক, আফগানিস্তান, আজারবাইজান, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তান।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) তেহরানে তাজিকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে তিনি বলেন, একটি অভিন্ন আঞ্চলিক মুদ্রা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মিল থাকায় পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানো ও বাণিজ্যিক প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব।

ইসিও গঠিত হয় ১৯৮৫ সালে ইরান, পাকিস্তান ও তুরস্কের উদ্যোগে। বর্তমানে সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ১০। সংগঠনটির সদস্য দেশগুলোর মোট জনসংখ্যা ৫৫ কোটিরও বেশি।

তবে ইরান বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রয়েছে। এসব নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরানের বাণিজ্য ও আর্থিক লেনদেন মারাত্মকভাবে সীমিত হয়ে পড়েছে। ফলে ইরানি রিয়াল ব্যাপকভাবে দুর্বল হয়েছে ও দেশটিতে মুদ্রাস্ফীতি বেড়েই চলছে।

সূত্র: আল অ্যারাবিয়া

এসএএইচ

