সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৯ অক্টোবর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
ক্ষমতা হারানোর পর আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় শেখ হাসিনার প্রথম সাক্ষাৎকার প্রকাশ
এক বছরেরও বেশি সময় পর কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রথমবারের মতো গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার প্রকাশ হয়েছে। বুধবার (২৯ অক্টোবর) প্রকাশিত এসব সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন ইস্যুতে শেখ হাসিনার বক্তব্য উঠে এসেছে।
গাজায় রাতভর ইসরায়েলি হামলায় নিহত ১০৪, শিশুই ৪৬ জন
গাজায় রাতভর ইসরায়েলি বিমান হামলায় অন্তত ১০৪ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে শিশুই রয়েছে ৪৬ জন। স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের বরাতে বুধবার (২৯ অক্টোবর) ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানায়, রাতভর হামলার পর গাজায় যুদ্ধবিরতি ‘ফের কার্যকর’ হয়েছে।
‘কাবুল ভারতের হাতের পুতুল’/ আফগানিস্তানের গভীরে হামলার হুমকি পাকিস্তানের
আফগানিস্তানের মাটি ব্যবহার করে পাকিস্তানে হামলা চালানো হলে আফগান ভূখণ্ডের ‘গভীরে হামলা’ চালানো হবে বলে হুমকি দিয়েছেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ।
জ্যামাইকার পর কিউবায় আঘাত হানতে যাচ্ছে ঘূর্ণিঝড় ‘মেলিসা’
জ্যামাইকার পর কিউবায় সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে আঘাত হানতে যাচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ‘মেলিসা’। বুধবার (২৯ অক্টোবর) ভোররাতের আগেই ঘূর্ণিঝড়টি কিউবায় আঘাত হানতে পারে বলে আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন। তবে তার আগেই দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া শুরু হয়েছে। এর আগে মেলিসার তাণ্ডবে জ্যামাইকাতে ৩ জন নিহত হবার খবর পাওয়া গেছে।
এক মাসে রেকর্ড ১ কোটি ১৭ লাখ মানুষের ওমরাহ পালন
সৌদি আরবে হিজরি মাস রবিউস সানীতে রেকর্ড ১ কোটি ১৭ লাখেরও বেশি মানুষ ওমরাহ পালন করেছেন। যা এ পর্যন্ত অন্যতম সর্বোচ্চ মাসিক সংখ্যা বলে জানিয়েছে দেশটির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়।
আঞ্চলিক একক মুদ্রা চালুর প্রস্তাব ইরানের
আঞ্চলিক বাণিজ্য জোরদার করতে ইকোনমিক কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (ইসিও) সদস্য দেশগুলোর মধ্যে একটি একক মুদ্রা চালুর প্রস্তাব দিয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ান। এই জোটে রয়েছে, ইরান, পাকিস্তান, তুরস্ক, আফগানিস্তান, আজারবাইজান, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তান।
বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য বড় দুঃসংবাদ দিলো অস্ট্রেলিয়া
বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য বড় দুঃসংবাদ দিলো অস্ট্রেলিয়া। দেশটির কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকার দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভর্তির ওপর সীমা আরোপ ও দেশীয় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দেশটির শিক্ষামন্ত্রী জেসন ক্লেয়ার সম্প্রতি বলেছেন, এই সিদ্ধান্ত ‘টেকসই উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা’ বজায় রাখার জন্য জরুরি।
ন্যাটো থেকে সেনা সংখ্যা কমাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র: রোমানিয়া
সামরিক জোট ন্যাটো থেকে নিজেদের সেনা সংখ্যা কমানোর পরিকল্পনা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ইউরোপের পূর্বাঞ্চলে অবস্থানরত সেনাদের সরিয়ে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পেন্টাগন। এর মধ্যে রোমানিয়ার মিহাইল কোগালনিচিয়ানো বিমানঘাঁটিতে অবস্থানরত সেনারাও রয়েছেন।
ল্যানসেট প্রতিবেদন/ তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে প্রতি মিনিটে একজনের মৃত্যু
বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার কারণে প্রতি মিনিটে অন্তত একজন মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের স্বাস্থ্যগত প্রভাব নিয়ে ল্যানসেট কাউন্টডাউন অন হেলথ অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ২০২৫ এর প্রতিবেদনে এমনই ভয়াবহ তথ্য উঠে এসেছে।
পেট্রাপোল থেকে ২.৪৫ কোটি রুপির সোনাসহ ভারতীয় আটক
পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট (আইসিপি) পেট্রাপোল থেকে সোনা চোরাচালানের চেষ্টা ব্যর্থ করে প্রায় ২.৪৫ কোটি রুপির সোনা জব্দ করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা (বিএসএফ)।
