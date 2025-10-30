  2. আন্তর্জাতিক

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীদের কাজের অনুমতি নবায়নে বড় পরিবর্তন আনলো ট্রাম্প প্রশাসন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৫৬ এএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীদের কাজের অনুমতি নবায়নে বড় পরিবর্তন আনলো ট্রাম্প প্রশাসন
যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীদের কাজের অনুমতি নবায়নে বড় পরিবর্তন/ গ্রাফিকস: জাগোনিউজ

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীদের কাজের অনুমতি নবায়নে বড় পরিবর্তন আনলো ট্রাম্প প্রশাসন। তাদের নতুন সিদ্ধান্তে হাজার হাজার বিদেশি কর্মী প্রভাবিত হবেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) এক অন্তর্বর্তীকালীন নিয়ম জারি করে অভিবাসী কর্মীদের কর্মসংস্থান অনুমতিপত্র (ইএডি) স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ডিএইচএস জানায়, ২০২৫ সালের ৩০ অক্টোবরের পর যারা ইএডি নবায়নের আবেদন করবেন, তারা আর স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়নের সুবিধা পাবেন না। তবে ওই তারিখের আগে যেসব ইএডি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন হয়েছে, সেগুলো এই সিদ্ধান্তের আওতায় পড়বে না।

আরও পড়ুন>>
ট্রাম্প ক্ষমতায় ফেরার পর যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী কমেছে ১০ লাখেরও বেশি
ট্রাম্পের পক্ষে মার্কিন আদালতের রায়, বহিষ্কারের মুখে ৬০ হাজার অভিবাসী
সাড়ে ৫ কোটি ভিসাধারীর রেকর্ড খতিয়ে দেখছে যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীদের কারণে কি সত্যিই অপরাধ বাড়ছে?

ডিএইচএস জানিয়েছে, নতুন নিয়মে জননিরাপত্তা ও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অভিবাসীদের আরও কঠোর যাচাই-বাছাই ও স্ক্রিনিং করা হবে। ট্রাম্প প্রশাসনের মতে, এটি ‘জননিরাপত্তা রক্ষায় সাধারণ জ্ঞানসম্মত একটি পদক্ষেপ।’

এই নিয়মের ফলে বাইডেন প্রশাসনের সময় চালু থাকা সেই নীতি কার্যত বাতিল হলো, যার অধীনে অভিবাসীরা তাদের ইএডি মেয়াদ শেষ হলেও ৫৪০ দিন পর্যন্ত কাজ করতে পারতেন, যদি তারা সময়মতো নবায়নের আবেদন করতেন এবং তাদের বর্তমান ও নবায়নযোগ্য ক্যাটাগরি এক হতো।

তবে নতুন নিয়মেও কিছু ব্যতিক্রম থাকবে, যেমন- আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত বা টেম্পোরারি প্রোটেক্টেড স্ট্যাটাস (টিপিএস)-সংক্রান্ত বিশেষ বিজ্ঞপ্তির আওতায় দেওয়া নবায়ন।

ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস)-এর পরিচালক জোসেফ এডলো বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করা কোনো অধিকার নয়, এটি একটি বিশেষ সুযোগ। যথাযথ যাচাই-বাছাই সম্পন্ন না করে কর্মসংস্থান অনুমতি দেওয়া নিরাপদ নয়।

ইউএসসিআইএস অভিবাসীদের পরামর্শ দিয়েছে, ইএডি নবায়নের আবেদন মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত ১৮০ দিন আগে জমা দিতে, যাতে কর্মসংস্থান অনুমতিতে কোনো অস্থায়ী বিরতি না ঘটে।

ইএডি কী?

ইএডি (ফরম আই-৭৬৬) হলো যুক্তরাষ্ট্রে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ করার অনুমতির প্রমাণপত্র। স্থায়ী বাসিন্দাদের (গ্রিন কার্ডধারী) জন্য এটি প্রয়োজন হয় না, কারণ তাদের ফরম আই-৫৫১ বা পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ডই কর্মসংস্থানের প্রমাণ।

তাছাড়া, এইচ-১বি, এল-১বি, ও বা পি ভিসাধারীদেরও আলাদা ইএডি লাগবে না।

এর আগে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ট্রাম্প প্রশাসন নতুন নিয়মে এইচ-১বিভিসা ফি এক লাখ ডলার নির্ধারণ করেছে। প্রশাসনের দাবি, এতে শুধু ‘অত্যন্ত দক্ষ’ বিদেশি কর্মীই যুক্তরাষ্ট্রে আসবেন এবং স্থানীয় শ্রমবাজার ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

সূত্র: এনডিটিভি
কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।