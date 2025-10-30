পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার নির্দেশ ট্রাম্পের
দক্ষিণ কোরিয়ায় চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকের ঠিক আগে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরকে অবিলম্বে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় ট্রাম্প বলেন, অন্যান্য দেশগুলো যেভাবে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা চালাচ্ছে, আমরাও সমানভাবে তা শুরু করবো। সেই প্রক্রিয়া এখনই শুরু হবে।
তিনি আরও বলেন, এক্ষত্রে রাশিয়া এখন দ্বিতীয় অবস্থানে আছে, আর চীন অনেক পিছিয়ে, তবে পাঁচ বছরের মধ্যেই তারা ঘনিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে।
এর একদিন আগে, বুধবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ঘোষণা করেন যে রাশিয়া সফলভাবে ‘পোসাইডন’ নামের একটি পারমাণবিকচালিত সুপার টর্পেডোর পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে। সামরিক বিশ্লেষকদের মতে, এই অস্ত্রটি বিশাল তেজস্ক্রিয় সুনামি সৃষ্টি করে উপকূলীয় অঞ্চল ধ্বংস করতে সক্ষম।
সম্প্রতি ট্রাম্প রাশিয়ার প্রতি তার অবস্থান আরও কঠোর করেছেন। পুতিনও এর জবাবে পরমাণু শক্তি প্রদর্শনের লক্ষ্যে ২১ অক্টোবর নতুন ‘বুরেভেস্তনিক’ ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা এবং ২২ অক্টোবর পারমাণবিক মহড়া পরিচালনা করেছেন।
যুক্তরাষ্ট্র সর্বশেষ ১৯৯২ সালে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা করেছিল।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ধরনের পরীক্ষা নতুন অস্ত্রের কার্যক্ষমতা যাচাই এবং পুরনো অস্ত্রগুলো কার্যকর আছে কিনা তা নিশ্চিত করার সুযোগ দেয়। তবে রাশিয়া ও চীনের দৃষ্টিতে এমন পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত শক্তি প্রদর্শনের ইঙ্গিত হিসেবেই দেখা হবে।
সূত্র: সিএনএন, এনডিটিভি
