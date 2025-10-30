যেসব কারণে নীতি সুদ হার কমালো মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ
অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও সরকারি অচলাবস্থার (শাটডাউন) মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ বুধবার (২৯ অক্টোবর) এ বছর দ্বিতীয়বারের মতো সুদের হার কমিয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতির প্রভাব ও প্রশাসনিক অচলাবস্থার কারণে অর্থনীতি চাপে পড়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
ফেডের নীতি-সুদের হার এক-চতুর্থাংশ শতাংশ কমিয়ে ৩.৭৫-৪ শতাংশ সীমার মধ্যে নামানো হয়েছে। দীর্ঘদিনের চাপের মুখে থাকা ফেড এখন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথ্য ছাড়াই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, কারণ অচলাবস্থার কারণে তথ্য সংগ্রহ বন্ধ রয়েছে।
ফেডের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল বুধবার বলেন, আমাদের সামনে কোনো ঝুঁকিমুক্ত পথ নেই। শ্রমবাজার মন্থর হচ্ছে, আর দাম বাড়ছে।
কমিটির ১২ সদস্যের মধ্যে দুজন এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। ট্রাম্প কর্তৃক সেপ্টেম্বরের বৈঠকের ঠিক আগে নিয়োগ পাওয়া সদস্য স্টিফেন মিরান আবারও বড় মাত্রার সুদ কমানোর পক্ষে ভোট দেন। অন্যদিকে কানসাস সিটি ফেডের প্রেসিডেন্ট জেফ্রি শমিড কোনো পরিবর্তন না আনার পক্ষে ছিলেন।
পাওয়েল বলেন, কমিটির ভেতরে মূল বিতর্কটি এই হার কমানো নিয়ে নয়, বরং ডিসেম্বরের পরবর্তী বৈঠকে ভবিষ্যৎ নীতিগত পদক্ষেপ কী হবে তা নিয়ে।
ফেডের লক্ষ্য হচ্ছে সুদের হার ব্যবহার করে একদিকে বেকারত্ব কম রাখা, অন্যদিকে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা। পাওয়েলের মতে, এখন বেশিরভাগ সদস্য মূল্যস্ফীতির চেয়ে শ্রমবাজারের দুর্বলতা নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন।
তিনি বলেন, আমাদের হাতে একটি মাত্র হাতিয়ার আছে। একইসঙ্গে দুই দিক সামলানো যায় না। সদস্যদের ভবিষ্যৎ পূর্বাভাস ও ঝুঁকি সহনশীলতার মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন।
পাওয়েল আরও জানান, ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন কড়াকড়ির কারণে শ্রম সরবরাহে প্রভাব পড়েছে। শ্রমের চাহিদাও কিছুটা কমেছে, যার ফলে ফেড শেষ পর্যন্ত সুদের হার কমানোর সিদ্ধান্ত নেয়।
চলমান ফেডারেল সরকারের অচলাবস্থা, যা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে অন্যতম দীর্ঘতম, ফেডের কাজকে আরও জটিল করে তুলেছে। শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরোর কর্মীরা সাময়িক ছুটিতে থাকায় গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহ বন্ধ রয়েছে।
অক্টোবরের শুরুতে প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল সেপ্টেম্বরের চাকরির রিপোর্ট, কিন্তু অচলাবস্থার কারণে তা স্থগিত হয়েছে। বেসরকারি বেতনভুক্ত প্রতিষ্ঠান এডিপি জানিয়েছে, সেপ্টেম্বরে বেসরকারি খাতে ৩২ হাজার চাকরি হারিয়েছে, যা শ্রমবাজারের মন্দার ইঙ্গিত দিচ্ছে।
সূত্র: সিএনএন, দ্য গার্ডিয়ান
এমএসএম