জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠককে ১০-এ ১২ দিলেন ট্রাম্প

জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠককে ১০-এ ১২ দিলেন ট্রাম্প
চীনের প্রসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই বৈঠককে ১০ নম্বরের মধ্যে ১২ দিয়েছেন তিনি।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে অনুষ্ঠিত হয় দুই নেতার মধ্যকার বহুল আলোচিত এই বৈঠক। বৈঠক শেষে ফেরার পথে এয়ার ফোর্স ওয়ানে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, ‘সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, যদি শূন্য থেকে ১০-এর মধ্যে সেরা মান ১০ ধরা হয়, তবে আমি বলবো বৈঠকটি ছিল ১২।
তিনি বলেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, দুই দেশের সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আর আমার মনে হয় বৈঠকটি সত্যিই ভালো হয়েছে।
আরও পড়ুন>>
দক্ষিণ কোরিয়ায় ট্রাম্প-জিনপিং বৈঠক, নতুন সমঝোতার ইঙ্গিত
জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকের পর চীনের ওপর শুল্ক কমালেন ট্রাম্প
চীনে ‘ফুল ফ্রি স্কলারশিপে’ উচ্চশিক্ষা: বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন দিগন্ত
ট্রাম্প বলেন, দুই দেশের মধ্যে অনেক বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে। এসময় শি জিনপিংকে তিনি ‘একজন মহান নেতা’ বলে আখ্যা দেন।
বৈঠকের পর চীনের ওপর আরোপিত শুল্ক কমানোরও ঘোষনা দেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট । ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে ফেন্টানাইল প্রবেশ রোধে চীনের ওপর আমি ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিলাম। আমি সেটি ১০ শতাংশ কমিয়েছি এবং এটি তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয়েছে।
তিনি বলেন, ওয়াশিংটন ও বেইজিং এখন অনেক বিষয়ে একমত। চীন এখন থেকে বিপুল পরিমাণ সয়াবিন কিনবে, আমি এর প্রশংসা করি।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, রেয়ার আর্থ বা গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থের বাণিজ্যসংক্রান্ত ইস্যুটি ‘সম্পূর্ণভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে’। তিনি বলেন, চীনের পক্ষ থেকে এখন আর কোনো রোডব্লক নেই। এটি শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, সারা বিশ্বের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল।
উল্লেখ্য, এই খনিজগুলোর প্রক্রিয়াজাতকরণে চীনের একচেটিয়া প্রভাব রয়েছে এবং সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বেইজিং রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর করেছিল।
ট্রাম্প আরও জানান, আগামী এপ্রিল মাসে তিনি চীন সফর করবেন এবং এর পর শি জিনপিং যুক্তরাষ্ট্র সফর করবেন।
সূত্র: সিএনএন, বিবিসি
কেএএ/