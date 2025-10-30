বিশ্ববাজারে সোনার দাম বাড়লো

বিশ্ববাজারে সোনার দাম বাড়লো
ডলারের দুর্বলতা ও যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার কমানোর ফলে বিশ্ববাজারে সোনার দাম বেড়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রেসিডেন্টদের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তির ফলাফল নিয়ে বিনিয়োগকারীরা এখনো সতর্ক অবস্থায় রয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) স্পট গোল্ডের দাম আউন্সপ্রতি ০.৯ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৯৬৪.০৯ ডলারে।
এদিন ডলার সূচক ০.২ শতাংশ কমেছে, যা বুধবার দুই সপ্তাহের সর্বোচ্চে পৌঁছেছিল। ডলারের এই পতন অন্য মুদ্রাধারীদের জন্য সোনা কেনাকে আরও সহজ করেছে।
ক্যাপিটাল ডটকমের বিশ্লেষক কাইল রডা বলেন, এই উত্থানের তেমন কোনো বড় কারণ নেই, কেবলমাত্র টেকনিক্যাল রিবাউন্ড।
তিনি আরও বলেন, ডিসেম্বর মাসে ফেডের আরও সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা হ্রাস পাওয়া সোনার জন্য নেতিবাচক। তবে দীর্ঘমেয়াদে সোনার দাম ঊর্ধ্বমুখী ধারায় থাকতে পারে।
বুধবার ফেডারেল রিজার্ভ চলতি বছরের দ্বিতীয়বারের মতো সুদের হার এক-চতুর্থাংশ শতাংশ কমিয়ে ৩.৭৫-৪ শতাংশ সীমার মধ্যে নামিয়েছে।
ফেড চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল বলেন, কর্মকর্তারা ভবিষ্যৎ নীতি নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতে হিমশিম খাচ্ছেন এবং ডিসেম্বর মাসে আরেকটি হার কমানো হবে—এমন ধারণা না রাখার জন্য বাজারকে সতর্ক করেন।
এদিকে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছেন যে চীনের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে, যার আওতায় যুক্তরাষ্ট্র শুল্ক কমাবে এবং এর বিনিময়ে বেইজিং মার্কিন সয়াবিন কেনা পুনরায় শুরু করবে, বিরল ধাতুর রপ্তানি অব্যাহত রাখবে এবং বেআইনি ফেন্টানিল বাণিজ্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।
দক্ষিণ কোরিয়ার বুসান শহরে চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকের পর ট্রাম্প এই মন্তব্য করেন, যা ছিল তার এশিয়া সফরের শেষ ধাপ। সফরে তিনি দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়েও অগ্রগতি দাবি করেন।
সূত্র: রয়টার্স
