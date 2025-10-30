  2. আন্তর্জাতিক

গাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে রুশ সেনা কর্মকর্তাকে হত্যার দাবি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৪৬ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ (ফাইল ছবি)

রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চলে গাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এক রুশ সেনা কর্মকর্তাকে হত্যার দাবি করেছে ইউক্রেন। নিহত ওই কর্মকর্তার নাম ভেনিয়ামিন মাজেরিন। ইউক্রেনে সংগঠিত যুদ্ধাপরাধে তিনি জড়িত ছিলেন বলে কিয়েভের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। 

ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থা জানিয়েছে, ভেনিয়ামিন মাজেরিন রাশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম সাইবেরিয়ার কেমেরোভো অঞ্চলে অবস্থানরত রুশ সামরিক বাহিনীর একজন ডেপুটি কমান্ডার ছিলেন। মাজেরিনের ওপর দীর্ঘ সময় নজরদারি করার পর পরিকল্পিতভাবে এই অভিযান চালানো হয়েছে। মাজেরিনের নেতৃত্ব দেওয়া রাশিয়ান গার্ডের একটি বিশেষ ইউনিট ২০২২ সালে ইউক্রেন আগ্রাসনের সময় যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যায় জড়িত ছিল।

প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, এক ব্যক্তি হাতে রিমোট কন্ট্রোল ধরে আছেন। এরপর দৃশ্য ঘুরে একটি সিলভার রঙের গাড়ি বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে যায়। ওই গাড়িতে মাজেরিন ছিলেন বলে কিয়েভের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। তবে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও ন্যাশনাল গার্ড এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

এর আগে, চলতি বছরের এপ্রিলে মস্কোতে গাড়ি বিস্ফোরণে নিহত হন রুশ জেনারেল ইয়ারোস্লাভ মোসকালিক। তখন ইউক্রেনের বিশেষ বাহিনীর একজন এজেন্টকে এই ঘটনায় সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল রাশিয়া।

এছাড়াও ইউক্রেনে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত এক শীর্ষ রুশ জেনারেলকে মস্কোয় তার বাসার বাইরে স্কুটারে পুঁতে রাখা বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। ঐ হামলার পেছনেও ইউক্রেনীয় গোয়েন্দা সংস্থার হাত ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সূত্র : সিএনএন
কেএম

