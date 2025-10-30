  2. আন্তর্জাতিক

পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া পাথরে গাড়ির মধ্যে প্রাণ গেলো নারীর

প্রকাশিত: ০৫:০৬ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: এনডিটিভি

ভারতের মহারাষ্ট্রের তামহিনি ঘাটে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন এক নারী। জানা গেছে, পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া পাথরে গাড়ির মধ্যে প্রাণ হারান তিনি।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুনে থেকে মাঙ্গাঁওয়ের পথে একটি ফক্সওয়াগন ভার্টাস গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন ওই নারী। হঠাৎ পাহাড় থেকে একটি বিশাল পাথর গাড়ির ওপর পড়ে। আঘাতে গাড়ির সানরুফ (ছাদ কাচ) ভেঙে পাথরটি সরাসরি সামনের আসনে বসা নারীর মাথায় লাগে। তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

মৃত নারীর নাম স্নেহল গুজরাটি (৪৩) বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

অন্যদিকে, বুধবার ভোরে মহারাষ্ট্রের সমৃদ্ধি মহাসড়কে আরেকটি দুর্ঘটনা ঘটে। মুম্বাই থেকে জলনা যাচ্ছিল একটি প্রাইভেট বিলাসবহুল বাস। ভোর ৩টার দিকে নাগপুর লেন এলাকায় বাসটিতে আগুন ধরে যায়। বাসে তখন চালক, সহকারী ও ১২ জন যাত্রী ছিলেন। চালকের তৎপরতায় সবাইকে নিরাপদে নামিয়ে আনায় বড় ধরনের প্রাণহানি এড়ানো যায়।

এর আগে, ১৮ অক্টোবর মহারাষ্ট্রের নানদুরবার জেলায় একটি মিনি ট্রাক গভীর খাদে পড়ে অন্তত আটজন নিহত ও ১৫ জন আহত হন। তীর্থস্থান থেকে ফেরার পথে ট্রাকের চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে ২০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায় যানটি। ট্রাকটিতে তখন প্রায় ৪০ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানায় স্থানীয় প্রশাসন।

সূত্র: এনডিটিভি

