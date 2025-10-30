পূর্ব জেরুজালেমে নতুন ১৩০০ বসতি নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে ইসরায়েল

পূর্ব জেরুজালেমে নতুন ১৩০০ বসতি নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে ইসরায়েল
দখলকৃত পূর্ব জেরুজালেমের দক্ষিণে এক হাজার ৩০০ নতুন বসতি নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে ইসরায়েলের সরকার। এ সপ্তাহের শুরুর দিকে সর্বসম্মতিক্রমে সরকারের গুশ এৎজিয়ন বসতি ব্লকের বিশেষ পরিকল্পনা ও নির্মাণ কমিটি পরিকল্পনাটির অনুমোদন দিয়েছে। বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকার ২০২২ সালে থেকে এ পর্যন্ত পশ্চিম তীরে প্রায় ৪৮,০০০ বসতি স্থাপন করার অনুমোদন দিয়েছে।
পশ্চিম তীরে অভিযান, জমি দখল ও বসতি স্থাপন নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর বার্তা দেওয়ার এক সপ্তাহ পার না হতেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসরায়েল সরকার। এছাড়াও ট্রাম্পের ওই মন্তব্যের একদিন আগে দখলকৃত পশ্চিম তীর ও মা’লে আদুমিম আবাসন ব্লক সংযুক্ত করার দুটি প্রস্তাবিত আইনের প্রাথমিক অনুমোদন দিয়েছে ইসরায়েলি সংসদ নেসেট।
ইসরায়েলের চ্যানেল ১৪–এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,, নতুন এই বসতি পরিকল্পনার ফলে দখলকৃত পূর্ব জেরুজালেমের দক্ষিণ-পশ্চিমে আলন শভুত এবং দক্ষিণে অবস্থিত হার হারুসিম এলাকায় এক অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ ঘটবে। পরিকল্পনার আওতায় বিদ্যালয়, সরকারি ভবন, পার্ক এবং বড় বাণিজ্যিক এলাকা তৈরির কথা বলা হয়েছে।
এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে গুশ এৎজিয়ন আঞ্চলিক কাউন্সিল এক বিবৃতিতে বলেছেন, এটি হলো এলাকার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদার যথাযথ প্রতিক্রিয়া।
এই পরিকল্পনাকে দুই রাষ্ট্র ভিত্তিক সমাধানের জন্য প্রাণঘাতী আঘাত বলে উল্লেখ করেছে ইসরায়েলি মানবাধিকার সংস্থা পিস নাউ। এই পদক্ষেপের ফলে পশ্চিম তীর দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে যেতে পারে জানানো হয়েছে।
জাতিসংঘ একাধিকবার ঘোষণা করেছে, দখলকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েলি বসতি আন্তর্জাতিক আইনে অবৈধ এবং এগুলো দুই রাষ্ট্র সমাধানের সম্ভাবনাকে নষ্ট করছে।
এদিকে আন্তর্জাতিক প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব জেরুজালেমকে ভবিষ্যৎ ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের রাজধানী করার দাবি করে আসছে ফিলিস্তিনিরা।
সূত্র : আনাদোলু এজেন্সি
কেএম