মুম্বাইয়ে জিম্মির শিকার ২০ শিশু নিরাপদে উদ্ধার, সন্দেহভাজন আটক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:০২ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) মুম্বাইয়ে ২০টিরও বেশি শিশুকে জিম্মি করেন ছবিতে দেখানো রোহিত আর্য নামে এই ব্যক্তি/ ছবি: এনডিটিভি

ভারতের মুম্বাইয় শহরের একটি স্টুডিওতে জিম্মি করে রাখা ২০টিরও বেশি শিশুকে নিরাপদে উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে সন্দেহভাজন জিম্মিকারীকে আটক করা হয়েছে। তিনি নিজেকে রোহিত আর্য বলে পরিচয় দিয়েছেন।

পুলিশ বলছে, বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে দ্রুত র‍্যাপিড রেসপন্স পাঠিয়ে উদ্ধার অভিযান চালানো হয়। জিম্মি শিশুদের দ্রুত সময়ের মধ্যে নিরাপদে বের করে আনা হয়।

পুলিশের অভিযানের আগে রোহিত আর্য একটি ভিডিও প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে চান। একই সঙ্গে তিনি হুঁশিয়ারি দেন, তাকে বাধা দেওয়া হলে তিনি নিজে ও শিশুদের ক্ষতি করবেন ও সবকিছুতে আগুন লাগিয়ে দেবেন। তিনি আরও জানিয়েছিলেন, তিনি অর্থ চান না ও তিনি কোনো সন্ত্রাসী নন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জিম্মি হওয়া শিশুরা মুম্বাইয়ের পাওয়াই এলাকার একটি বহুতল ভবনের নিচতলার একটি স্টুডিওতে ছবির অডিশনে এসেছিল। ঘটনাস্থল থেকে একটি এয়ার গান ও কিছু রাসায়নিক বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে। পুরো ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খু তদন্ত চলছে।

পুলিশ কর্মকর্তাদের দাবি, রোহিত আর্য মানসিকভাবে অসুস্থ। তাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে তারা দ্রুত পদক্ষেপ নেন।

সূত্র: এনডিটিভি

