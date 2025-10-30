২০৩০ সালের মধ্যে চাঁদে মানুষ পাঠাবে চীন
নিজস্ব প্রযুক্তিতে ২০৩০ সালের মধ্যে চাঁদে মহাকাশচারী অবতরণ করাতে চায় বর্তমান বিশ্বের উদীয়মান পরাশক্তি চীন। দেশটির মহাকাশ কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে চাঁদে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা সফলভাবে এগিয়ে চলছে বলে জানানো হয়েছে। নতুন প্রজন্মের লং মার্চ–১০ রকেট এই প্রকল্পে ব্যবহৃত হবে।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) এক সংবাদ সম্মেলনে চায়না ম্যানড স্পেস প্রোগ্রামের মুখপাত্র ঝাং জিংবো বলেছেন, মানুষকে চাঁদে পাঠানোর গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রতিটি ধাপ বর্তমানে সফলভাবে এগোচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যেই চাঁদে মানুষ অবতরণ করানো। এ বিষয়ে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
চীন বর্তমানে তাদের নিজস্ব মহাকাশ স্টেশন তিয়ানগং সম্পূর্ণ করার চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এখানে স্টেশনের ক্রু সদস্যরা সাধারণত ছয় মাস মহাকাশে অবস্থান করে গবেষণা পরিচালনা করছেন। নতুন ক্রু দলটিতে থাকছেন ঝাং লু, উ ফেই ও ঝাং হংঝাং। তারা শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রাত ১১টা ৪৪ মিনিটে জিউকুয়ান উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে মহাকাশযানে উঠবেন। এই অভিযানে নভোচারীরা চারটি ইঁদুরও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। ইঁদুরের ওপর ওজনহীনতা ও সীমাবদ্ধ পরিবেশের প্রভাব নিয়ে গবেষণা করা হবে।
যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (আইএসএস) থেকে বাদ পড়ার পর নিজস্ব স্টেশন তৈরির কাজ শুরু করেছিল চীন। বর্তমানে তিয়ানগং স্টেশনকে ঘিরে দেশটির মহাকাশ গবেষণা পরিকল্পনা বিশ্বজুড়ে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।
সূত্র : অ্যাসোসিয়েট প্রেস
কেএম