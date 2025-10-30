গাজা গণহত্যা প্রতিবেদন
জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদককে ‘ডাইনি’ বললেন ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত
জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেদক ফ্রান্সেসকা আলবানিজকে ‘ডাইনি’ বলে আখ্যা দিয়েছেন জাতিসংঘে নিযুক্ত ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত ড্যানি ড্যানন। গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর গণহত্যা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য ফ্রান্সেসকা আলবানিজকে নিয়ে এমন তিরস্কার করেছেন ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত।
মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে আলবানিজ তার সর্বশেষ প্রতিবেদন ‘গাজা জেনোসাইড: এ কালেক্টিভ ক্রাইম’ উপস্থাপন করেন। এতে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ‘গণহত্যামূলক যুদ্ধ’ এ নীরব থেকে সহযোগিতা করছে।
প্রতিবেদন উপস্থাপনের পর ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত ড্যানন আলবানিজকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘তুমি একজন ডাইনি। আর এই প্রতিবেদন তোমার মন্ত্রপুস্তকের আরেকটি অধ্যায়।’
ড্যাননের এমন তীর্যক মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় আলবানিজ বলেন, ইসরায়েল একটি রাষ্ট্র যার বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ রয়েছে। তারা যদি আমার প্রতিবেদনের মূল বক্তব্যের জবাব না দিয়ে নিকৃষ্ট জাদুবিদ্যার অভিযোগ তোলে সেটি নিছক বিকৃত ও বিভ্রান্তিমূলক।
তিনি আরও বলেন, যদি সত্যিই আমার মন্ত্র বলার ক্ষমতা থাকত তবে প্রতিশোধ নয় বরং তোমাদের অপরাধ বন্ধ করতেই তা ব্যবহার করতাম।
আলবানিজের প্রতিবেদনে গাজায় ইসরায়েলি অভিযানের সময় বেসামরিক মানুষের বিরুদ্ধে নির্বিচার হামলা, খাদ্য ও চিকিৎসা অবরোধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘনের বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে।
ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বরতায় গাজায় এখন পর্যন্ত ৬৮ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে বলে তথ্য প্রকাশ করেছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। ইউনিসেফের তথ্য মতে, এ যুদ্ধে ২০ হাজারের বেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে ৪২ হাজারের বেশি শিশু যাদের মধ্যে অন্তত ২১ হাজার শিশু স্থায়ীভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।
সূত্র : মিডল ইস্ট মনিটর
কেএম