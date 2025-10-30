সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৩০ অক্টোবর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
কলকাতায় মারা গেলেন আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি
কলকাতায় মারা গেলেন আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য কনিকা বিশ্বাস। বুধবার (২৯ অক্টোবর) পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার কাছেই সল্টলেকের মণিপাল হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। জানা গেছে, বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা নিয়ে এই বেসরকারি হাসপতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। বুধবার বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিট নাগাদ প্রয়াত হন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।
আসামে কংগ্রেসের বৈঠকে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত, দেশদ্রোহের মামলার নির্দেশ
ভারতের আসাম রাজ্যের শ্রীভূমি জেলায় কংগ্রেসের একটি বৈঠকে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত গাওয়ার ঘটনায় দেশদ্রোহের মামলা করার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সোমবার (২৭ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে কংগ্রেসের এক জ্যেষ্ঠ নেতা বিধু ভূষণ দাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত গান ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি’ গেয়ে শোনান।
জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠককে ১০-এ ১২ দিলেন ট্রাম্প
চীনের প্রসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই বৈঠককে ১০ নম্বরের মধ্যে ১২ দিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে অনুষ্ঠিত হয় দুই নেতার মধ্যকার বহুল আলোচিত এই বৈঠক।
ভারত আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ‘যুদ্ধ’ চালাচ্ছে: খাজা আসিফ
ভারত আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ‘লো-ইনটেনসিটি ওয়ার’ বা ‘নিম্নমাত্রার যুদ্ধ’ চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন পাকিস্তানি প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ। তিনি বলেছেন, গত মে মাসে ইসলামাবাদের সঙ্গে চার দিনের সংঘাতে পরাজিত হওয়ার প্রতিশোধ নিতে নয়াদিল্লি এখন আফগান ভূখণ্ডকে ব্যবহার করছে।
আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব-অখণ্ডতার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত
জয়সওয়াল বলেন, আফগানিস্তানের স্বাধীনতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে। আফগানিস্তান তাদের নিজস্ব ভূখণ্ডের ওপর সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগ করছে বলে পাকিস্তান ক্ষুব্ধ। পাকিস্তানের ধারণা, তারা বিনা বাধায় সীমান্তে সন্ত্রাসবাদ চালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু তাদের প্রতিবেশী দেশগুলো এটিকে কোনোভাবেই মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।
বিশ্ববাজারে সোনার দাম বাড়লো
ডলারের দুর্বলতা ও যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার কমানোর ফলে বিশ্ববাজারে সোনার দাম বেড়েছে। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) স্পট গোল্ডের দাম আউন্সপ্রতি ০.৯ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৯৬৪.০৯ ডলারে।
পূর্ব জেরুজালেমে নতুন ১৩০০ বসতি নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে ইসরায়েল
দখলকৃত পূর্ব জেরুজালেমের দক্ষিণে এক হাজার ৩০০ নতুন বসতি নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে ইসরায়েলের সরকার। এ সপ্তাহের শুরুর দিকে সর্বসম্মতিক্রমে সরকারের গুশ এৎজিয়ন বসতি ব্লকের বিশেষ পরিকল্পনা ও নির্মাণ কমিটি পরিকল্পনাটির অনুমোদন দিয়েছে। বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকার ২০২২ সালে থেকে এ পর্যন্ত পশ্চিম তীরে প্রায় ৪৮,০০০ বসতি স্থাপন করার অনুমোদন দিয়েছে।
জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদককে ‘ডাইনি’ বললেন ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত
জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেদক ফ্রান্সেসকা আলবানিজকে ‘ডাইনি’ বলে আখ্যা দিয়েছেন জাতিসংঘে নিযুক্ত ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত ড্যানি ড্যানন। গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর গণহত্যা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য ফ্রান্সেসকা আলবানিজকে নিয়ে এমন তিরস্কার করেছেন ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত।
গাজায় যুদ্ধবিরতি ভঙ্গের জন্য ফিলিস্তিনকেই দায়ী করলেন কাতারের প্রধানমন্ত্রী
কাতারের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন আব্দুল রহমান আল-থানি বলেন, ইসরায়েলি সেনাদের ওপর যে হামলা হয়েছে, সেটি মূলত ফিলিস্তিনি পক্ষের যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন। তিনি আরও জানান, হামাস জানিয়েছে, ওই গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নেই।
২০৩০ সালের মধ্যে চাঁদে মানুষ পাঠাবে চীন
নিজস্ব প্রযুক্তিতে ২০৩০ সালের মধ্যে চাঁদে মহাকাশচারী অবতরণ করাতে চায় বর্তমান বিশ্বের উদীয়মান পরাশক্তি চীন। দেশটির মহাকাশ কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে চাঁদে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা সফলভাবে এগিয়ে চলছে বলে জানানো হয়েছে। নতুন প্রজন্মের লং মার্চ–১০ রকেট এই প্রকল্পে ব্যবহৃত হবে।
পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার নির্দেশ ট্রাম্পের
দক্ষিণ কোরিয়ায় চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকের ঠিক আগে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরকে অবিলম্বে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় ট্রাম্প বলেন, অন্যান্য দেশগুলো যেভাবে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা চালাচ্ছে, আমরাও সমানভাবে তা শুরু করবো। সেই প্রক্রিয়া এখনই শুরু হবে।
এসএএইচ/জিকেএস