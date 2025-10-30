যুক্তরাষ্ট্র
নিউইয়র্কে মেয়র নির্বাচনের বাকি ৫ দিন, জরিপে এখনো এগিয়ে মামদানি
নিউইয়র্ক সিটি মেয়র নির্বাচনের আগে প্রকাশিত দুটি নতুন জরিপে ডেমোক্র্যাটিক দলীয় প্রার্থী জোহরান মামদানি তার ব্যাপক লিড ধরে রেখেছেন। এমনকি, তার প্রতি নিউ ইয়র্কবাসীর সমর্থন আরও কিছুটা বেড়েছে বলে দেখা গেছে। অন্য দুই প্রধান প্রার্থীও নির্বাচনের শেষ পর্যায়ে নিজেদের প্রতি সমর্থন বাড়াতে মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) প্রকাশিত এমারসন কলেজের এক জরিপে দেখা যায়, মামদানি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমোর চেয়ে ২৫ পয়েন্টে এগিয়ে আছেন। জুন মাসের প্রাইমারিতে চমকপ্রদ জয় পাওয়ার পর থেকেই তিনি শীর্ষে রয়েছেন।
আবার অ্যান্ড্রু কুওমো রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়ার চেয়ে সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে আছেন। এমারসনের সেপ্টেম্বরের সর্বশেষ জরিপের তুলনায় মামদানির জনপ্রিয়তা এবার সাত শতাংশ পয়েন্ট বেড়েছে।
নির্বাচন হতে আর এক সপ্তাহেরও কম সময় বাকি থাকায়, সব প্রার্থীই প্রাথমিক ভোটে উচ্চ অংশগ্রহণকে নিজেদের পক্ষে শুভ লক্ষণ হিসেবে দেখছেন। এমারসন জরিপে দেখা গেছে, যারা এরই মধ্যে ভোট দিয়েছেন, তাদের মধ্যে ৫৮ শতাংশ ভোটার মামদানিকেই বেছে নিয়েছেন।
জরিপে আরও বলা হয়েছে, তরুণ ও কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের মধ্যে মামদানির সমর্থন সবচেয়ে শক্তিশালী। গত দুই মাসে এই শ্রেণির ভোটারদের একটি বড় অংশ কুওমোর পক্ষ থেকে সরে এসে মামদানির দিকে ঝুঁকেছেন।
অন্যদিকে, ম্যারিস্ট ইউনিভার্সিটির আরেকটি জরিপে তিন প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মামদানি ১৬ পয়েন্টে এগিয়ে আছেন। জরিপে তিনি একমাত্র প্রার্থী, যাকে সম্ভাব্য ভোটারদের বেশিরভাগ ইতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করেছেন। আগের ম্যারিস্ট জরিপেও মামদানির একই ব্যবধান বজায় ছিল।
নতুন ম্যারিস্ট জরিপে দেখা গেছে, কুওমো মামদানির চেয়ে মাত্র সাত পয়েন্টে পিছিয়ে আছেন।
কুওমো একাধিকবার স্লিওয়াকে প্রার্থিতা থেকে সরে গিয়ে মামদানি-বিরোধী ভোট একত্র করার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু স্লিওয়া তা প্রত্যাখ্যান করে সাম্প্রতিক বিতর্ক ও নির্বাচনী প্রচারণায় কুওমোর বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেছেন।
উভয় জরিপের ফলাফল, যা সম্ভবত আগামী মঙ্গলবারের (৪ অক্টোবর) নির্বাচনের আগে প্রকাশিত শেষ জরিপগুলোর মধ্যে একটি, সাম্প্রতিক মাসগুলোর অন্যান্য জরিপের সঙ্গে বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ। বুধবার (২৯ অক্টোবর) প্রকাশিত কুইনিপিয়াক ইউনিভার্সিটির জরিপে দেখা যায়, ৪৩ শতাংশ সম্ভাব্য ভোটার মামদানিকে সমর্থন করছেন, যা তাকে কুওমোর চেয়ে ১০ পয়েন্টে এগিয়ে রেখেছে।
সূত্র: দ্য নিউইয়র্ক টাইমস
