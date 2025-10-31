যৌন কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে ‘প্রিন্স’ উপাধি হারালেন অ্যান্ড্রু

যৌন কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে ‘প্রিন্স’ উপাধি হারালেন অ্যান্ড্রু
রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের ছোট ছেলে এবং বর্তমান রাজা তৃতীয় চার্লসের ভাই প্রিন্স অ্যান্ড্রুর ‘প্রিন্স’ উপাধি ও সব সম্মান বাতিল করা হয়েছে। যৌন নির্যাতনের অভিযোগে তাকে উইন্ডসরের রয়্যাল লজ প্রাসাদ ছাড়ার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাতে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বাকিংহাম প্যালেস জানিয়েছে, রাজা চার্লসের ভাই এখন থেকে অ্যান্ড্রু মাউন্টব্যাটেন উইন্ডসর নামে পরিচিত হবেন।
যুক্তরাজ্যের সংবাদ মাধ্যম বিবিসি প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাজা চার্লস অ্যান্ড্রুর সব ধরনের উপাধি, সম্মান ও স্টাইল প্রত্যাহারের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। নারী পাচারসহ যৌন নিপীড়নের অভিযোগে দণ্ডপ্রাপ্ত প্রয়াত জেফরি এপস্টেইনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে এ মাসের শুরুতে ডিউক অব ইয়র্ক উপাধিটি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অ্যান্ড্রু। এ সিদ্ধান্তের ফলে রাজপরিবারের আনুষ্ঠানিক সকল কর্মকাণ্ড থেকে এরই মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বাদ পড়ছেন।
তবে তার প্রিন্স উপাধি বাতিল করার কারণ যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া জিউফ্রের সঙ্গে জোরপূর্বক যৌনসম্পর্ক স্থাপন। মৃত্যুর পর প্রকাশিত স্মৃতিকথামূলক আত্মজীবনী ‘নোবডিস গার্ল’ এ তিনি দাবি করেছেন, ১৭ বছর বয়সে তাকে তিনবার যৌন নির্যাতন করেছিলেন প্রিন্স অ্যান্ড্রু। যৌন নির্যাতনের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে মামলাও হয়েছিল। এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে নানা সমালোচনার পর ব্রিটিশ রাজ পরিবার থেকে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
তবে এ ঘটনা নিয়া বরাবরই সব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন অ্যান্ড্রু। এদিকে জিউফ্রের পরিবার বলেছেন, ‘তিনি তার সত্য ও সাহস দিয়ে এক ব্রিটিশ প্রিন্সের পতন ঘটিয়েছেন।’
প্রয়াত রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের প্রিয় সন্তান প্রিন্স অ্যান্ড্রুর বয়স এখন ৬৫ বছর। বিভিন্ন সময় নানা বিতর্কে জড়িয়ে রানির আস্থা হারিয়ে বিরাগভাজন হয়েছিলেন অ্যান্ড্রু। রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ ২০২২ সালে অ্যান্ড্রুর সামরিক সব পদবি বাতিল করেছিলেন।
কেএম