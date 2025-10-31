আবারও বাড়লো পাক-আফগান যুদ্ধবিরতির মেয়াদ

আবারও বাড়লো পাক-আফগান যুদ্ধবিরতির মেয়াদ
শান্তি বজায় রাখতে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ আরও এক সপ্তাহ বাড়াতে সম্মত হয়েছে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। তুরস্কের মধ্যস্থতায় ইস্তানবুলে অনুষ্ঠিত আলোচনা বৈঠকের পর বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এমন তথ্য জানিয়েছে।
আল-জাজিরা প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্যমতে, আগামী ৬ নভেম্বর ইস্তানবুলে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে অস্ত্রবিরতি বাস্তবায়নের রূপরেখা চূড়ান্ত করা হবে। এই আলোচনায় তুরস্ক ও কাতার মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা রাখছে। শান্তি বজায় রাখতে একটি পর্যবেক্ষণ ও যাচাইকরণ প্রক্রিয়া চালু করা হবে। চুক্তি লঙ্ঘন করলে সংশ্লিষ্ট পক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এই মাসের শুরুতে সীমান্তে ভয়াবহ সংঘর্ষে জড়িয়েছে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। দেশের অভ্যন্তরে কয়েকটি বিস্ফোরণের জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করে আফগানিস্তান। আর পাকিস্তান দাবি করে তাদের পাল্টা হামলায় ২০০ জনের বেশি তেহরিক ই তালেবান সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। কাবুলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, ওই সংঘর্ষে ৫৮ পাকিস্তানি সেনা মারা যায়।
তীব্র লড়াইয়ের পর ১৯ অক্টোবর দোহায় দুই দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রীরা অস্ত্রবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। যদিও পাকিস্তান দাবি করেছে, আফগান সরকারকে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি)-এর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। এ বিষয় নিয়ে দুই দেশের মধ্যে মতবিরোধ রয়েই গেছে।
অস্ত্রবিরতি কার্যকর থাকলেও টানা দুই সপ্তাহ ধরে সীমান্ত বন্ধ থাকায় বাণিজ্যে বিপুল ক্ষতি হচ্ছে।
কেএম