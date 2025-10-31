  2. আন্তর্জাতিক

ইসরায়েলে রক্ষণশীল ইহুদিদের ব্যাপক বিক্ষোভ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:২৩ এএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
ইসরায়েলে রক্ষণশীল ইহুদিদের ব্যাপক বিক্ষোভ/ ছবি : এএফপি

সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক যোগদানের প্রতিবাদে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে ইসরায়েলে। সেনাবাহিনীতে এমন সেবা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার দাবিতে প্রায় দুই লাখ কট্টর রক্ষণশীল (আল্ট্রা অর্থোডক্স) ইহুদি বিক্ষোভে অংশ নিয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) পশ্চিম জেরুজালেমে শান্তিপূর্ণভাবে বিশাল বিক্ষোভ হয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে আল-জাজিরা।

বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে আনতে অন্তত ২,০০০ পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, বিক্ষোভ চলাকালে একটি নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী কালো পোশাক ও টুপি পরে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিছিলে অংশ নেয় বিক্ষোভকারীরা। ‘তোরা-র পক্ষে জনগণ’ ও ‘ইয়েশিভা বন্ধ মানে ইহুদিবাদের মৃত্যু’ লেখা ব্যানার প্রদর্শন করে মিছিল করা হয়েছে। বিক্ষোভের সময় কিছু স্থানে আগুন ধরানো হলে শহরের বিভিন্ন অংশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

সম্প্রতি আল্ট্রা অর্থোডক্স ইহুদি যুবকদের সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার নোটিশ পাঠানো শুরু করে ইসরায়েল সরকার। সরকারী আদেশ ও সেনা আইন অমান্য করার দায়ে বেশ কয়েকজনকে এরই মধ্যে কারাগারে পাঠানোর খবর পাওয়া গেছে।

প্রতিবাদকারী শমুয়েল অরবাখ বলেন, যারা সেনাবাহিনীতে যেতে অস্বীকার করছে, তাদের জেলে নেওয়া হচ্ছে। এখানে ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না।

১৯৪৮ সালে ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার সময় সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, যারা পূর্ণ সময় ধর্মীয় পাঠে নিয়োজিত থাকবে তারা সেনাসেবা থেকে অব্যাহতি পাবে। বর্তমানে এই শ্রেণির সংখ্যা বেড়ে ৬৬ হাজারে দাঁড়িয়েছে যা ইসরায়েলের মোট ইহুদি জনসংখ্যার প্রায় ১৪ শতাংশ।

তবে ২০২৪ সালে সব নাগরিকের মতো আল্ট্রা অর্থোডক্স পুরুষদেরও সেনাসেবায় অংশ নিতে হবে বলে রায় দিয়েছে ইসরায়েলের সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু এই রায় প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর জোট সরকারের জন্য বড় সংকট তৈরি করেছে। এই আইন বাস্তবায়নের প্রতিবাদে গত জুলাই মাসে অতি-রক্ষণশীল দল ইউনাইটেড তোরা জুডেইজম (ইউটিজে) জোট ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছিল।

বিশ্লেষকদের মতে, এই সংকট ইসরায়েলের ২০২৬ সালের নির্বাচনের আগে নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক অবস্থানকে আরও দুর্বল করে তুলতে পারে।

কেএম

