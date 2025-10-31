নিউইয়র্কে ভারী বৃষ্টিতে বন্যা, দুজনের মৃত্যু

নিউইয়র্কে ভারী বৃষ্টিতে বন্যা, দুজনের মৃত্যু
ভারী বৃষ্টিপাতে বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের বেশিরভাগ এলাকা। এ দুর্যোগে এখন পর্যন্ত দুই জনের মৃত্যুর খবার পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দিনের শুরু থেকেই এ দুর্যোগের কবলে পড়েন শহরটির বাসিন্দারা।
এদিকে, ঝড়ো বৃষ্টির কারণে নিউইয়র্কের তিনটি প্রধান বিমানবন্দর- জেএফকে, লাগার্ডিয়া ও নিউয়ার্কে ফ্লাইট চলাচলে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটে।
ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, বন্যার পানিতে শহরের বিভিন্ন সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। রাস্তায় থাকা গাড়ি ও অন্যান্য যানবাহন পানিতে ভেসে যেতে দেখা গেছে। অনেকে গৃহবন্দি হয়ে পড়েছেন, আবার কেউ কেউ কোমরসমান পানি ডিঙিয়ে জরুরি কাজে বাইরে বের হয়েছেন।
শহরের মেয়র এরিক অ্যাডামস জানিয়েছেন, আকস্মিক এই বৃষ্টিপাতে শহরের বিভিন্ন এলাকায় বন্যা দেখা দিয়েছে এবং ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট করে মেয়র বলেন, প্রবল এই বর্ষণ অক্টোবর মাসের বৃষ্টিপাতের রেকর্ড ভেঙেছে। যে পরিমাণ বৃষ্টি কয়েক ঘণ্টা ধরে হওয়ার কথা ছিল, তা মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যেই নেমে আসে।
যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস জানিয়েছে, নিউইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কে এদিন ১ দশমিক ৮৫ ইঞ্চি (৪ দশমিক ৭ সেন্টিমিটার) বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়, যা একদিনে অক্টোবর মাসের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের নতুন রেকর্ড।
লাগার্ডিয়া বিমানবন্দরে ২ দশমিক ৯ ইঞ্চি (৫ দশমিক ৩১ সেমি) ও নিউ জার্সির নিউয়ার্ক লিবার্টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ১ দশমিক ৯৯ ইঞ্চি (৫ দশমিক ৫ সেমি) বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে।
আবহাওয়া কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, ব্রঙ্কস, ব্রুকলিন ও কুইন্স এলাকার কিছু অংশে উপকূলীয় বন্যার সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
