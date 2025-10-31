ওমরাহ ভিসার মেয়াদ কমালো সৌদি সরকার

ওমরাহ ভিসার মেয়াদ কমালো সৌদি সরকার
ওমরাহ ভিসার মেয়াদ তিন মাস থেকে কমিয়ে এক মাস করলো সৌদি সরকার। আগামী সপ্তাহ থেকে এই নিয়ম কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়।
আল-অ্যারাবিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়, ভিসার নতুন মেয়াদ ইস্যুর তারিখ থেকে গণনা করা হবে। অর্থাৎ, ভিসা ইস্যুর ৩০ দিনের মধ্যে কেউ যদি সৌদি আরবে প্রবেশ না করেন, তাহলে তার ভিসা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে। নতুন এই বিধান আগামী সপ্তাহ থেকে কার্যকর হবে।
তবে মেয়াদ কমানো হলেও এতে ওমরাহ পালনকারীদের সৌদি আরবে থাকার সময়সীমায় কোনো প্রভাব পড়বে না। ভিসাধারীরা দেশটিতে পৌঁছানোর পর তিন মাস পর্যন্ত অবস্থান করতে পারবেন।
আরব উপদ্বীপজুড়ে শীতের আমেজ শুরু হওয়ায় বিপুল সংখ্যক মুসলমান সৌদি আরবে ছুটছেন ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে। এই ক্রমবর্ধমান ভিড় নিয়ন্ত্রণে রাখতে দেশটি নতুন নিয়ম চালু করেছে।
চলতি বছরের জুনের শুরুর দিকে নতুন উমরাহ মৌসুম শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ৪০ লাখেরও বেশি ওমরাহ ভিসা ইস্যু করা হয়েছে, যা পাঁচ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে রেকর্ড সংখ্যা।
সৌদির জাতীয় ওমরাহ ও ভিজিট কমিটির উপদেষ্টা আহমেদ বাজাফার বলেন, শীত মৌসুমে মক্কা ও মদিনায় ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং অতিরিক্ত জনসমাগম ঠেকাতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
যদিও ওমরাহর আনুষ্ঠানিকতা শুধু মক্কায় সম্পন্ন হয়, তবে সৌদি সফরের সময় অধিকাংশ হাজি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মসজিদে নামাজ আদায় করতে মদিনা ভ্রমণ করেন।
এর আগে অক্টোবরের শুরুতে সৌদি কর্তৃপক্ষ আরও কিছু কঠোর নিয়ম চালু করেছিল। এর মধ্যে রয়েছে, ওমরাহযাত্রীদের জন্য আবাসন ও পরিবহন আগেই ‘নুসুক’ বা ‘মাসার’ প্ল্যাটফর্মে বুকিং নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা।
সাম্প্রতিক নীতিমালায় সৌদি আরব আরও জানিয়েছে, দেশটিতে অবস্থানরত যেকোনো ধরনের ভিসাধারীই তাদের অবস্থানকালে ওমরাহ পালন করতে পারবেন।
সূত্র: আল-অ্যারাবিয়া, খালিজ টাইমস
এসএএইচ