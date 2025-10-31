  2. আন্তর্জাতিক

জাকির নায়েককে ভারতের কাছে তুলে দেবে বাংলাদেশ: আশা মোদী সরকারের

প্রকাশিত: ০৯:৩৩ পিএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
ডা. জাকির নায়েক/ ছবি: এক্স থেকে সংগৃহীত

বিশ্বখ্যাত ইসলামিক বক্তা ও পিস টিভির প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাকির নায়েককে গ্রেফতার করে ভারতের কাছে তুলে দেবে আশা প্রকাশ করেছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার। জাকির নায়েকের সম্ভাব্য বাংলাদেশ সফরের আগে এমনটিই জানালো ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

জাকির নায়েক আগামী ২৮ নভেম্বর ঢাকায় আসতে পারেন। দুই দিনের সফরে এসে তিনি একটি দাতব্য অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে।

জাকির নায়েকের সম্ভাব্য এই সফর নিয়ে বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালের কাছে প্রশ্ন করেন এক সাংবাদিক। এর জবাবে জয়সওয়াল বলেন, নয়াদিল্লির প্রত্যাশা, বাংলাদেশ নায়েককে গ্রেফতার করে ভারতের হাতে তুলে দেবে।

তিনি বলেন, জাকির নায়েক একজন পলাতক আসামি। তিনি ভারতে ওয়ান্টেড। তাই আমরা আশা করি, তিনি যে দেশেই যান না কেন, ওই দেশ তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে ও আমাদের নিরাপত্তা উদ্বেগকে গুরুত্ব দেবে।

এদিকে, নায়েকের বাংলাদেশ সফরের আয়োজক প্রতিষ্ঠান স্পার্ক ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট জানিয়েছে, তার প্রথম অনুষ্ঠানটি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিষ্ঠানটির প্রোপাইটার আলী রাজ গত ১২ অক্টোবর ঢাকা পোস্ট-কে বলেন, প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২৮ বা ২৯ নভেম্বর ঢাকায় ডা. জাকির নায়েকের প্রথম প্রোগ্রামটি হবে। তবে শুধু ঢাকায় নয়, রাজধানীর বাইরে অন্যান্য জায়গাতেও অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

২০১৬ সালে ভারতের হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকারের রোষানলে পড়ে দেশ ছাড়েন জাকির নায়েক। ওই বছর তার ‘পিস টিভি’ চ্যানেলটির সম্প্রচারও বন্ধ করে দেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি মালয়েশিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি পেয়েছেন।

মোদী সরকার তার বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো ও অর্থপাচারের অভিযোগ আনে এবং তার সংগঠনগুলোর কার্যক্রমের ওপর নজরদারি জোরদার করে।

২০১৬ সালের গুলশানের হোলি আর্টিজান হামলার পর শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশে জাকির নায়েকের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেয়। সেসময় ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো দাবি করেছিল, হামলায় জড়িত কয়েকজন তরুণ নায়েকের বক্তব্যে প্রভাবিত ছিল।

তবে গত বছর হাসিনা সরকারের পতনের পর আলোচিত এই ইসলামিক বক্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হয়।

