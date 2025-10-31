সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৩১ অক্টোবর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
জাকির নায়েককে ভারতের কাছে তুলে দেবে বাংলাদেশ: আশা মোদী সরকারের
বিশ্বখ্যাত ইসলামিক বক্তা ও পিস টিভির প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাকির নায়েককে গ্রেফতার করে ভারতের কাছে তুলে দেবে আশা প্রকাশ করেছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার। জাকির নায়েকের সম্ভাব্য বাংলাদেশ সফরের আগে এমনটিই জানালো ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। জাকির নায়েক আগামী ২৮ নভেম্বর ঢাকায় আসতে পারেন। দুই দিনের সফরে এসে তিনি একটি দাতব্য অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে।
ওমরাহ ভিসার মেয়াদ কমালো সৌদি সরকার
ওমরাহ ভিসার মেয়াদ তিন মাস থেকে কমিয়ে এক মাস করলো সৌদি সরকার। আগামী সপ্তাহ থেকে এই নিয়ম কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়। আল-অ্যারাবিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়, ভিসার নতুন মেয়াদ ইস্যুর তারিখ থেকে গণনা করা হবে। অর্থাৎ, ভিসা ইস্যুর ৩০ দিনের মধ্যে কেউ যদি সৌদি আরবে প্রবেশ না করেন, তাহলে তার ভিসা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে। নতুন এই বিধান আগামী সপ্তাহ থেকে কার্যকর হবে।
আবারও বাড়লো পাক-আফগান যুদ্ধবিরতির মেয়াদ
শান্তি বজায় রাখতে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ আরও এক সপ্তাহ বাড়াতে সম্মত হয়েছে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। তুরস্কের মধ্যস্থতায় ইস্তানবুলে অনুষ্ঠিত আলোচনা বৈঠকের পর বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এমন তথ্য জানিয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে ১০ বছর মেয়াদি প্রতিরক্ষা চুক্তি
যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে একটি প্রতিরক্ষা কাঠামো চুক্তি সই হয়েছে। পারমাণবিক শক্তিধর দুই দেশের মধ্যে হওয়া এ চুক্তিটির মেয়াদ ১০ বছর। এই কাঠামো চুক্তি আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। দুই দেশের মধ্যে সমন্বয়, তথ্য বিনিময় ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা আরও জোরদার করবে।
শ্বেতাঙ্গদের অগ্রাধিকার দিয়ে সর্বনিম্ন শরণার্থী কোটা ঘোষণা ট্রাম্পের
শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকানদের অগ্রাধিকার দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সর্বনিম্ন শরণার্থী কোটা ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০২৬ অর্থবছরে মাত্র ৭,৫০০ জন শরণার্থীকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। নতুন কোটা ২০২৫ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।
চীনের ‘এক দেশ, দুই ব্যবস্থা’ নীতি গ্রহণ করবে না তাইওয়ান
চীনের ‘এক দেশ, দুই ব্যবস্থা’ নীতি কখনোই গ্রহণ করবে না তাইওয়ান। তাইওয়ান নিজের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র অটুট রাখবে এবং আত্মরক্ষার দৃঢ় সংকল্প থেকে কোনোভাবেই সরে যাবে না। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট লাই চিং এসব মন্তব্য করেছেন বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে অ্যাসোসিয়েট প্রেস।
নিউইয়র্কে ভারী বৃষ্টিতে বন্যা, দুজনের মৃত্যু
ভারী বৃষ্টিপাতে বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের বেশিরভাগ এলাকা। এ দুর্যোগে এখন পর্যন্ত দুই জনের মৃত্যুর খবার পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দিনের শুরু থেকেই এ দুর্যোগের কবলে পড়েন শহরটির বাসিন্দারা।
সুদানে গণহত্যার অভিযোগে আরএসএফের কয়েকজন যোদ্ধা গ্রেফতার
সুদানের পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর এল-ফাশারে সংঘটিত সহিংসতা ও নির্যাতনের অভিযোগে নিজেদের কয়েকজন যোদ্ধাকে গ্রেফতার করেছে দেশটির আধাসামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)। এদিকে জাতিসংঘ জানিয়েছে, দারফুর ও পার্শ্ববর্তী কোরদোফান অঞ্চলে ‘ভয়াবহতা অব্যাহত’ রয়েছে।
তানজানিয়ায় নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় নিহত ৭০০
তানজানিয়ায় গত সপ্তাহের ‘বিতর্কিত’ নির্বাচনের পর শুরু হওয়া সহিংস আন্দোলনে অন্তত ৭০০ জন নিহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে দেশটির প্রধান বিরোধী দল। নিরাপত্তা বাহিনীর একটি সূত্রও হতাহতের একই সংখ্যার ইঙ্গিত দিয়েছে। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানায় কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।
যৌন কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে ‘প্রিন্স’ উপাধি হারালেন অ্যান্ড্রু
রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের ছোট ছেলে এবং বর্তমান রাজা তৃতীয় চার্লসের ভাই প্রিন্স অ্যান্ড্রুর ‘প্রিন্স’ উপাধি ও সব সম্মান বাতিল করা হয়েছে। যৌন নির্যাতনের অভিযোগে তাকে উইন্ডসরের রয়্যাল লজ প্রাসাদ ছাড়ার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাতে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বাকিংহাম প্যালেস জানিয়েছে, রাজা চার্লসের ভাই এখন থেকে অ্যান্ড্রু মাউন্টব্যাটেন উইন্ডসর নামে পরিচিত হবেন।
