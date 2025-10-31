ভারতে আরএসএস নিষিদ্ধের দাবি কংগ্রেস সভাপতি খাড়গের

ভারতের বিরোধী দল কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে আবারও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে (আরএসএস) দেশে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন। তার মতে, আরএসএসের আদর্শ ‘বিষের মতো’, যা সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করছে।
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) দিল্লিতে এক সংবাদ সম্মেলনে খাড়গে বলেন, আমার ব্যক্তিগত মত হলো, আরএসএসকে নিষিদ্ধ করা উচিত। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, স্বাধীন ভারতের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী সরদার বল্লভভাই প্যাটেল নিজেই সরকারি কর্মচারীদের আরএসএসের কার্যক্রমে অংশ নেওয়া নিষিদ্ধ করেছিলেন।
খাড়গে বলেন, বিজেপি সরকার ২০২৪ সালে সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। তাই সরকারকে আবারও সেই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার আহ্বান জানান তিনি।
কংগ্রেস সভাপতি বলেন, সরদার প্যাটেল বলেছিলেন, সরকারি চাকরিতে থাকাকালে আরএসএসের জন্য কাজ করা উচিত নয়। তিনি সরকারি কর্মচারীদের আরএসএস এবং জামাত-ই-ইসলামীর কার্যক্রমে অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। কিন্তু মোদি সরকার গত বছরের ৯ জুলাই সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়। আমরা দাবি করছি, এটি আবার চালু করতে হবে।
৩১ অক্টোবর সরদার প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী। ভারতে দিনটি বিজেপি সরকার ‘রাষ্ট্রীয় একতা দিবস’ হিসেবে পালন করছে। এ প্রসঙ্গে খাড়গে বলেন, সরদার প্যাটেলই দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, তার অবদান ছিল অপরিমেয়।
খাড়গে আরও দাবি করেন, প্যাটেল একসময় চিঠিতে লিখেছিলেন, মহাত্মা গান্ধীর হত্যার পর আরএসএস মিষ্টি বিতরণ করে মৃত্যুকে উদ্যাপন করেছিল। সেই কারণেই ১৯৪৮ সালে প্যাটেল আরএসএসকে নিষিদ্ধ করার পক্ষে অবস্থান নেন।
তিনি বলেন, সরদার প্যাটেলের কাছে পাঠানো প্রতিবেদনে উল্লেখ ছিল যে, আরএসএস ও হিন্দু মহাসভার আদর্শই দেশে এমন এক পরিবেশ তৈরি করেছিল, যার ফলেই গান্ধীজির হত্যাকাণ্ড ঘটে।
এদিকে, কংগ্রেস সভাপতির এই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছে বিজেপি। দলটির অভিযোগ, কংগ্রেস এত বছর ধরে সরদার প্যাটেলের অবদানকে উপেক্ষা করেছে, এখন তাকেই ব্যবহার করছে আরএসএসকে আক্রমণ করার জন্য।
খাড়গের নিজ রাজ্য কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকার সম্প্রতি সরকারি কর্মচারীদের আরএসএসের র্যালিতে অংশ নেওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এ নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে বিজেপির বিরোধ চরমে উঠেছে।
সূত্র: এনডিটিভি
এসএএইচ