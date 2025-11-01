অজিত দোভাল
বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কায় সরকার পতনের জন্য দায়ী দুর্বল প্রশাসন
ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল দাবি করেছেন বাংলাদেশ, নেপাল এবং শ্রীলঙ্কায় সরকার পতনের জন্য দায়ী দুর্বল প্রশাসন। জাতীয় একতা দিবস উপলক্ষে শুক্রবার এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, জাতি গঠনে এবং একটি জাতিকে সুরক্ষিত করতে, তার লক্ষ্য অর্জনে এবং সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি বলেন, শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি উদীয়মান চ্যালেঞ্জ হলো সাধারণ মানুষকে সন্তুষ্ট রাখার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা।
অজিত দোভাল বলেন, সাধারণ মানুষ এখন আরও সচেতন এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রের কাছ থেকে তাদের প্রত্যাশা বেশি এবং রাষ্ট্রেরও তাদের সন্তুষ্টির দিকে খেয়াল রাখতে হবে।
শাসন পরিবর্তনের সম্ভাব্য কারণ হিসেবে দুর্বল শাসনব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে ভারতের এই জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল এবং অন্যান্য দেশে অসাংবিধানিক পদ্ধতিতে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের উদাহরণ তুলে ধরেন।
তিনি বলেন, একটি জাতির শক্তি তার শাসনব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত থাকে। প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারের কাজ এবং জাতি গঠনের কাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা হলেন তারা যারা এই প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি এবং লালন-পালন করেন।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শাসনব্যবস্থা মডেলের প্রশংসা করে তিনি বলেন, ভারত একটি নির্দিষ্ট ধরণের শাসনব্যবস্থা থেকে, একটি নির্দিষ্ট ধরণের সরকার এবং সামাজিক কাঠামো থেকে বৈশ্বিক ব্যবস্থায় তার স্থান পরিবর্তন করছে।
তিনি আরও বলেন, যখন পরিবর্তন আসে, তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- লক্ষ্য পরিষ্কার রাখা এবং ঝড়-ঝাপটার ভেতরেও যেন চোখ বন্ধ না হয়, ভয় বা বিভ্রান্তিতে যেন পথ না হারায়।
ভালো শাসনের মূল উপাদান হিসেবে নারীর সুরক্ষা, সমতা ও ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্ব দেন অজিত দোভাল। তিনি বলেন, নারীর ক্ষমতায়ন আধুনিক শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ। শুধু ভালো আইন বা কাঠামো থাকলেই হবে না, এগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করাই সবচেয়ে জরুরি।
প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়েও গুরুত্বারোপ করেছেন অজিত দোভাল। তিনি বলেন, আমাদের এমন প্রযুক্তি কাজে লাগাতে হবে, যা শাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও জনসেবার দক্ষতা বাড়ায়। তবে একইসঙ্গে সাইবার হামলার মতো প্রযুক্তিনির্ভর হুমকি থেকেও সমাজকে রক্ষার কথা উল্লেখ করেন তিনি।
সূত্র:এনডিটিভি
টিটিএন