‘ভারত-বাংলাদেশের কাঁটাতারের বেড়া আমরা রাখবো না’
আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় এলে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া খুলে ফেলা হবে। এমনই বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার রানাঘাটের বিজেপির সংসদ সদস্য জগন্নাথ সরকার।
কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের আরও ১২টি রাজ্য এবং তিনটি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের (এসআইআর) ঘোষণা দিয়েছেন। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এবং রোহিঙ্গাদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার দাবি তুলেছে বিজেপি। এর মধ্যেই ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন রানাঘাটের এই বিজেপির সংসদ সদস্য।
নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের মাটিয়ারি বানপুর পঞ্চায়েতে বেশ কয়েকজন বাসিন্দা বিজেপিতে যোগদান করেছেন। এই যোগদান কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন বিজেপির সাংসদ সদস্য জগন্নাথ সরকার। সেখানেই বক্তব্যের মাঝে এই বিতর্কিত মন্তব্য করেন তিনি।
জগন্নাথ সরকার বলেন, আমরা কথা দিচ্ছি, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে আমরা যদি ক্ষমতায় আসি তাহলে বাংলাদেশের সঙ্গে কাঁটাতারের বেড়া আমরা রাখবো না। এক ছিল আগামী দিনেও এক হয়ে যাবে।
তিনি আরও বলেন, ঠিক তেমনি আরও একটা কথা দিচ্ছি, যদি তৃনমূল কংগ্রেস জয় লাভ করে সেক্ষেত্রেও বেড়া থাকবে না। কিন্তু সেটা বাংলাদেশ হয়ে যাবে।
জগন্নাথ সরকারের এই বিতর্কিত মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। নদীয়া জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি শুভদীপ সরকার বলেন, উনি বিভিন্ন সময় ভুল কথা বলে থাকেন। উনার সুস্থতা কামনা করি। জগন্নাথ বাবু নিজেও জানেন না সীমান্ত সুরক্ষায় কারা থাকে। এখানে রাজ্যের কোনো বিষয় নয়, সেটা আগে উনার জানা উচিত। সীমান্ত সুরক্ষায় কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকে। তা নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার।
তিনি আরও বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ হয়ে যাবে এই ধারণাটা পুরোপুরি ভাবেই জগন্নাথ সরকারের। তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে এখনো এইরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। সেটা ওনার জানা দরকার।
ডিডি/টিটিএন