অন্ধ্রপ্রদেশে মন্দিরে পদদলিত হয়ে বহু প্রাণহানি
অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলামের একটি মন্দিরে পদদলিত হয়ে বহু মানুষের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। একাদশী উপলক্ষে কাশিবুগ্গার ভেঙ্কেটেশ্বর স্বামী মন্দিরে ভক্তদের প্রচণ্ড ভিড়ের সময় পদদলিতের ঘটনা ঘটেছে। খবর এনডিটিভির।
মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন এবং ভক্তদের মৃত্যুকে ‘হৃদয়বিদারক’ বলে বর্ণনা করেছেন।
এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, শ্রীকাকুলাম জেলার কাশিবুগ্গার ভেঙ্কেটেশ্বর মন্দিরে পদদলিত হওয়ার ঘটনায় শোকাবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় ভক্তদের মৃত্যু অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। আমি নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। আহতদের দ্রুত এবং যথাযথ চিকিৎসা প্রদানের জন্য আমি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছি।
তিনি স্থানীয় কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং ত্রাণ ব্যবস্থা তদারকি করার নির্দেশ দিয়েছেন বলেও জানা গেছে।
টিটিএন