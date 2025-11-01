  2. আন্তর্জাতিক

ভারতে মন্দিরে পদদলিত হয়ে নিহত ৯, আহত ৩১

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৫৮ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
অন্ধ্রপ্রদেশে মন্দিরে পদদলিত হয়ে নিহত ১২/ ছবি: এনডিটিভি

ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম জেলায় নবনির্মিত শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দিরে পদদলনের ঘটনায় অন্তত ৯ জন নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে আটজন নারী ও এক শিশু রয়েছে। আহত হয়েছে আরও ৩১ জন। স্থানীয়ভাবে ‘মিনি তিরুপতি’ নামে পরিচিত মন্দিরটিতে শনিবার (১ নভেম্বর) সকালে একাদশী উপলক্ষে অসংখ্য মানুষের সমাগম হলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, শত শত নারী পূজার ঝুড়ি হাতে সিঁড়িতে ঠেলাঠেলি করছেন, কেউ কেউ বাঁচার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। কিছুক্ষণ পরই বহু মানুষ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং চারদিকে কান্নার শব্দ পাওয়া যায়। এরপর কয়েকজন আহত ভক্তকে উদ্ধার করে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হয়। এ ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

সরকারি সূত্র জানিয়েছে, একাদশীতে এমন বিশাল ভিড় হবে তা স্থানীয় প্রশাসনকে জানায়নি মন্দির কর্তৃপক্ষ। ঘটনাস্থলে তখনও নির্মাণকাজ চলছিল এবং সেখানে মাত্র একটি প্রবেশ ও প্রস্থান পথ ছিল।

এ ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, শ্রীকাকুলামের ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে পদদলনের ঘটনায় আমি দুঃখ-ভারাক্রান্ত। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।

এছাড়া নিহতদের পরিবারকে প্রতি জনে ২ লাখ রুপি এবং আহতদের ৫০ হাজার রুপি করে অনুদান দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন মোদী।

অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু নিহতদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং আহতদের দ্রুত চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি বলেন, এই ট্র্যাজেডি হৃদয়বিদারক। নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আহতদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছি।

উপমুখ্যমন্ত্রী পাওয়ান কল্যাণ বলেন, জেলা প্রশাসনকে তাৎক্ষণিক ত্রাণ কার্যক্রম চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত করা হবে।

সূত্র : এনডিটিভি
কেএম

 

