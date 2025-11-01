তামাকমুক্ত প্রজন্ম গড়তে ধূমপান নিষিদ্ধ করলো মালদ্বীপ

তামাকমুক্ত প্রজন্ম গড়তে ধূমপান নিষিদ্ধ করলো মালদ্বীপ
২০০৭ সালের ১ জানুয়ারির পর জন্মগ্রহণ করা সকলের জন্য ধূমপান নিষিদ্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে মালদ্বীপ। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং তামাকমুক্ত প্রজন্ম গঠন করা।
দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মতে, এভাবে তামাকজাত পণ্যের ওপর প্রজন্মভিত্তিক নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা একমাত্র দেশ হলো মালদ্বীপ। অপ্রাপ্তবয়স্কদের কাছে তামাকজাত পণ্য বিক্রি করলে ৫০,০০০ রুপিয়া (প্রায় ৩,২০০ ডলার) এবং ভ্যাপ ব্যবহার করলে ৫,০০০ রুপিয়া (প্রায় ৩২০ ডলার) জরিমানা করার বিধান করা হয়েছে।
দেশটির রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ মুইজ্জু এ বছরের প্রথম ভাগে এই পদক্ষেপটি শুরু করেন যা শনিবার (১ নভেম্বর) থেকে কার্যকর হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নতুন বিধান অনুযায়ী ২০০৭ সালের ১ জানুয়ারি বা তার পর জন্মগ্রহণকারীদের মালদ্বীপে তামাকজাত পণ্য ক্রয়, ব্যবহার বা বিক্রি করা নিষিদ্ধ।
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, এই নিষেধাজ্ঞা সব ধরনের তামাক পণ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। ই-সিগারেট ও ভ্যাপিং পণ্যের আমদানি, বিক্রয়, বিতরণ, মালিকানা ও ব্যবহার সবকিছুই সকল বয়সের মানুষের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এছাড়াও তামাকজাত পণ্য বিক্রির আগে বাধ্যতামূলকভাবে ক্রেতার বয়স যাচাই করতে হবে।
পর্যটনের জন্য বিখ্যাত হাজারের বেশি প্রবালদ্বীপ নিয়ে গঠিত দেশটিতে এই নিয়মটি কেবল নাগরিকদের জন্য নয় বরং পর্যটকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।
সূত্র : দ্য গার্ডিয়ান
কেএম