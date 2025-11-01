  2. আন্তর্জাতিক

ইউক্রেনের দোনেৎস্ক অঞ্চলে ১ লাখ ৭০ হাজার সেনা মোতায়েন করেছে রাশিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:০৫ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
ইউক্রেনের দোনেৎস্ক অঞ্চলে ১ লাখ ৭০ হাজার সেনা মোতায়েন করেছে রাশিয়া
রুশ সেনাবাহিনী। ফাইল ছবি: ইউএনবি

কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ পূর্ব ইউক্রেনের পোকরোভস্ক শহর দখলে রাখতে দোনেৎস্ক অঞ্চলে ১ লাখ ৭০ হাজার সেনা মোতায়েন করেছে রাশিয়া। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) কিয়েভে এক সংবাদ সম্মেলনে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এ তথ্য জানিয়েছেন।

সংবাদ বিবৃতিতে জেলেনস্কি বলেন, পোকরভস্কের পরিস্থিতি কঠিন। কিছু রুশ ইউনিট শহরে প্রবেশ করেছে। ধীরে হলেও আমাদের প্রতিরক্ষাবাহিনী তাদের ধ্বংস করছে।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি পূর্ব ইউক্রেনের পোকরোভস্ক শহরের দখল নিতে রুশ বাহিনীর অগ্রসরের কথা জানিয়েছিল। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে শহরটি দখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছিল মস্কো।

তবে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দাবি করেছেন, রুশ সেনারা ইউক্রেনের যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করছে। এরই মধ্যে পোকরোভস্ক শহর দখল করা হয়েছে।

এর আগে, শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) ইউক্রেনের নতুন ১০ এলাকা দখলে নেওয়ার তথ্য জানিয়েছে রুশ বাহিনী। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবৃতির তথ্য অনুযায়ী, দখলকৃত এলাকাগুলো ইউক্রেনের দোনেৎস্ক, দিনিপ্রোপেত্রোভস্ক, খারকিভ ও জাপোরিজ্জিয়া প্রদেশের।

সূত্র : ইউরো নিউজ
কেএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।