৫০০ মিলিয়ন ডলারের ঋণ জালিয়াতি, অভিযুক্ত ভারতীয় বংশোদ্ভূত সিইও

৫০০ মিলিয়ন ডলারের ঋণ জালিয়াতি, অভিযুক্ত ভারতীয় বংশোদ্ভূত সিইও
ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিশাল ঋণ জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে। ওই প্রতারকের নাম বানকিম ব্রহ্মভাট। তিনি বানকাই গ্রুপের ব্রডব্যান্ড টেলিকম ও ব্রিজভয়েস কোম্পানির সিইও। দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক প্রতিবেদনে এ ঋন জালিয়াতিকে ‘শ্বাসরুদ্ধকর আর্থিক প্রতারণা’ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।
প্রতিবেদন তথ্য অনুযায়ী, ব্রহ্মভাটের নেতৃত্বাধীন কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে মামলা করেছে মার্কিন বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ব্ল্যাকরকের প্রাইভেট-ক্রেডিট শাখা এবং আরও কয়েকটি ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান। অভিযোগে বলা হয়েছে, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হলেও কাগজে-কলমে আর্থিক স্থিতিশীলতা দেখিয়ে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়েছিল ব্রহ্মভাটের কোম্পানি। এজন্য তিনি ও তার সহযোগীরা নকল চালান (ইনভয়েস) ও গ্রাহক পাওনা দেখিয়ে ভুয়া হিসাব তৈরি করেছিলেন। বড় অঙ্কের ঋণ পেতে এসব তথ্য তারা জামানত হিসেবে ব্যবহার করেছেন।
জাল আর্থিক নথি তৈরি করে কয়েক শ’ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ নিয়ে সেই অর্থ ভারতের পাশাপাশি মরিশাসে স্থানান্তর করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে ব্ল্যাকরক-নেতৃত্বাধীন এইচপিএস ইনভেস্টমেন্ট পার্টনার্স।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ব্রহ্মভাট তার কোম্পানির জন্য ক্যারিওক্স ক্যাপিটাল ও বিবি ক্যাপিটাল এসপিভি নামে একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন যার মাধ্যমে জালিয়াতির এই কাঠামো পরিচালিত হয়েছে। বর্তমানে ব্রহ্মভাট ও তার কোম্পানিগুলো যুক্তরাষ্ট্রে দেউলিয়া ঘোষণার জন্য আবেদন করেছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
তবে অভিযোগগুলো অস্বীকার করে তা ‘ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’ বলে মন্তব্য করেছেন বানকিম ব্রহ্মভাটের আইনজীবী।
সূত্র : এনডিটিভি
কেএম