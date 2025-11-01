সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১ নভেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
বই পড়ার অভ্যাসে তলানিতে বাংলাদেশ, বছরে পড়ে ৩টিরও কম
বই পড়ার অভ্যাসে তলানিতে বাংলাদেশ। গড়পড়তা একজন বাংলাদেশি পুরো বছরে মাত্র ৬২ ঘণ্টা বই পড়েন, সংখ্যার দিক থেকে এর পরিমাণ তিনটিরও কম। এর ফলে বই পড়ার অভ্যাস তথা পাঠাভ্যাস র্যাংকিংয়ে একেবারে তলানিতে ঠাঁই পেয়েছে বাংলাদেশ।
সুদানের মাটিতে গণহত্যার চিহ্ন, আকাশ থেকে দেখা যায় রক্তের দাগ
সুদানের মাটিতে গণহত্যার চিহ্ন, আকাশ থেকে দেখা যায় রক্তের দাগ। স্যাটেলাইটের ছবি, ভিডিও ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যে এমন নির্মম হত্যাযজ্ঞের প্রমাণ মিলেছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের হিউম্যানিটারিয়ান রিসার্চ ল্যাব (এইচআরএল)।
সাংবাদিকদের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ স্থান গাজা : জাতিসংঘ
ইসরায়েলি আগ্রাসনের কারণে সাংবাদিকদের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে ঝুকিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে গাজা। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় অন্তত ২৪৮ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। যুদ্ধের ইতিহাসে যা অন্য যেকোনো সংঘাতের তুলনায় সবচেয়ে বেশি।
ট্রাম্পের মন্তব্যের পর ‘ফিলিস্তিনি ম্যান্ডেলা’ বারঘুতির মুক্তির আশা
ট্রাম্পের মন্তব্যের পর ‘ফিলিস্তিনি ম্যান্ডেলা’ বলে পরিচিতত বারঘুতির মুক্তির আশা আরও জোরদার হয়েছে। পশ্চিম তীরের রামাল্লা শহর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত কোবার গ্রাম এই মুহূর্তে উদযাপনের পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে ইসরায়েলি কারাগারে বন্দি মারওয়ান বারঘুতির মুক্তির ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে উঠেছেন তারা। প্রিয় নেতা ফিরলে কীভাবে কী করবেন, সেই চিন্তায় বিভোর গ্রামবাসী।
যুক্তরাষ্ট্রকে রুখতে রাশিয়া, চীন ও ইরানের সাহায্য চেয়েছেন মাদুরো
ভেনেজুয়েলার প্রতিরক্ষা সক্ষমতা পুনর্গঠনের জন্য রাশিয়া, চীন ও ইরানের নিকট সহায়তা চেয়েছেন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। ক্যারাবিয়ান অঞ্চলে সম্প্রতি মার্কিন সামরিক বাহিনীর আগ্রাসনের প্রেক্ষাপটে এসব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের চিঠি পাঠিয়েছেন মাদুরো। যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সরকারি নথির বরাতে মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট এ তথ্য প্রকাশ করেছে।
ভারতে পদদলনের রক্তাক্ত ইতিহাস: ১৫ বছরে ৭৫০ মৃত্যু, দোষী সাব্যস্ত ০
বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ ভারতে কিছুদিন পরপরই শোনা যায় পদদলনে হতাহতের খবর। কখনো মন্দির, কখনো রেলস্টেশন, আবার কখনো রাজনৈতিক সমাবেশে দেখা গেছে এমন প্রাণঘাতী ঘটনা। দেশটিতে গত ১৫ বছরে এ ধরনের অন্তত ২২টি বড় দুর্ঘটনায় ৭৫০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হলেও আশ্চর্যজনকভাবে এর জন্য আজ পর্যন্ত কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি, সাজা হয়নি একজনেরও।
তামাকমুক্ত প্রজন্ম গড়তে ধূমপান নিষিদ্ধ করলো মালদ্বীপ
২০০৭ সালের ১ জানুয়ারির পর জন্মগ্রহণ করা সকলের জন্য ধূমপান নিষিদ্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে মালদ্বীপ। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং তামাকমুক্ত প্রজন্ম গঠন করা।
ঘূর্ণিঝড় মেলিসার আঘাতে ক্যারিবীয় অঞ্চলে ৫০ জনের মৃত্যু
ক্যারিবীয় অঞ্চলে কয়েকদিন ধরে তাণ্ডব চালিয়েছে ঘূর্ণিঝড় মেলিসা। ভয়াবহ এই ঝড়ে জ্যামাইকা, হাইতি ও কিউবাজুড়ে অন্তত ৫০ জনের প্রাণহানি ঘটেছে এবং নিহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।
ট্রাম্পের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী
কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে তিনি একটি রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞাপনটিতে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের বক্তব্য ব্যবহার করা হয়েছিল।
ইউক্রেনের দোনেৎস্ক অঞ্চলে ১ লাখ ৭০ হাজার সেনা মোতায়েন করেছে রাশিয়া
কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ পূর্ব ইউক্রেনের পোকরোভস্ক শহর দখলে রাখতে দোনেৎস্ক অঞ্চলে ১ লাখ ৭০ হাজার সেনা মোতায়েন করেছে রাশিয়া। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) কিয়েভে এক সংবাদ সম্মেলনে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এ তথ্য জানিয়েছেন।
