নাইজেরিয়ায় হামলার হুমকি ট্রাম্পের

নাইজেরিয়ায় হামলার হুমকি ট্রাম্পের
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, যদি নাইজেরিয়া সরকার খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে চলমান সহিংসতা প্রতিহত না করে, তাহলে তিনি দেশটিতে হামলা চালাবেন এবং সম্প্রতি নাম পরিবর্তন করা ওয়ার ডিপার্টমেন্টকে সম্ভাব্য পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন।
ট্রাম্প শনিবার (১ নভেম্বর) এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লিখেছেন, যদি নাইজেরিয়া সরকার খ্রিস্টান হত্যাকে চালিয়ে যায় তাহলে যুক্তরাষ্ট্র দেশটির সব সহায়তা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দেবে।
ট্রাম্প আরও বলেন, আমাদের ওয়ার ডিপার্টমেন্টকে সম্ভাব্য কোনো কার্যক্রমের জন্য প্রস্তুত করতে বলা হয়েছে। যদি আমরা হামলা করি, তা দ্রুত, নির্মম এবং মিষ্টি হবে, ঠিক যেভাবে সন্ত্রাসীরা আমাদের প্রিয় খ্রিস্টানদের ওপর নৃশংস হামলা চালায়।
নাইজেরিয়া সরকার এখনও পর্যন্ত ট্রাম্পের হুমকির বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।
এই পোস্টের এক দিন আগে ট্রাম্প প্রশাসন জানিয়েছে, নাইজেরিয়াকে রাষ্ট্রদপ্তরের বিশেষভাবে উদ্বেগতর দেশ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
গত কয়েক মাসে কিছু রক্ষণশীল আইনপ্রণেতা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যুক্তরাষ্ট্রে দাবি উত্থাপন করেছেন যে নাইজেরিয়ায় সংঘটিত সহিংসতা এক ধরনের খ্রিস্টান গণহত্যা—কিন্তু অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ ও মানবাধিকার দল এসব দাবিকে দেখেন ভুল ও সরলীকরণ হিসেবে।
ওয়াশিংটন ডিসি-ভিত্তিক কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের আফ্রিকা বিভাগের সিনিয়র ফেলো ইবেনেজার ওবাদারে বলেন, ট্রাম্পের অভিযোগের কিছুটা যৌক্তিকতা রয়েছে যে নাইজেরিয়ার সরকার ভয়াবহ সন্ত্রাসী হুমকির বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া দেখাননি — বিশেষ করে বোকো হারাম ও অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। তবে তিনি সতর্ক করেছেন, আক্রান্তদের মধ্যে কেবল খ্রিস্টান নন, মুসলিম, অ-খ্রিস্টান ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিরাও রয়েছে।
ওবাদারে যুক্তি দিয়েছেন, এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ হলো নাইজেরিয়ার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কৌশলগত ও সামরিক সহায়তায় কাজ করা —নাইজেরিয়ায় আক্রমণ চালানো ও দেশটির কর্তৃপক্ষকে উপেক্ষা করা সবচেয়ে ভুল কাজ হবে।
সূত্র: আল-জাজিরা
