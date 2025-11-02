ভারতের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে পাকিস্তানে এক জেলে গ্রেফতার

ভারতের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে পাকিস্তানে এক জেলে গ্রেফতার
পাকিস্তানের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো এক জেলেকে গ্রেফতার করেছে, যিনি ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির কাজ করছিলেন বলে অভিযোগ।
শনিবার (১ নভেম্বর) ইসলামাবাদে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী আত্তা তারার ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তালাল চৌধুরী।
তথ্যমন্ত্রী জানান, অভিযুক্ত জেলে ইজাজ মোল্লাকে এ বছরের সেপ্টেম্বরে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আটক করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায় এবং তাকে কিছু নির্দিষ্ট কাজ করতে বাধ্য করে।
তারার বলেন, তাকে ঘুষের প্রলোভন দেওয়া হয়েছিল যে, কাজ করলে অর্থ দেওয়া হবে; আর অমান্য করলে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দেওয়া হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়। পরে তাকে কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হয়।
মন্ত্রী আরও জানান, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ইজাজকে নির্দেশ দেয় পাকিস্তান সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও রেঞ্জার্স বাহিনীর পোশাক, স্থানীয় সিম কার্ড ও ফোন বিল সংগ্রহ করতে।
পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তার গতিবিধি নজরদারিতে রাখে এবং ভারতে যাওয়ার পথে তাকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতারের পর ইজাজ তার অপরাধের স্বীকারোক্তি দিয়েছে বলে জানান তথ্যমন্ত্রী। পরে তার স্বীকারোক্তিমূলক একটি ভিডিওও প্রকাশ করা হয়, যেখানে তিনি বলেন, ভারতীয় এজেন্টরা সহযোগিতা না করলে তাকে কারাগারে পাঠানোর হুমকি দিয়েছিল।
তারার দাবি করেন, পাকিস্তানের সাম্প্রতিক কূটনৈতিক ও কৌশলগত সাফল্যে ভারত অস্থির হয়ে পড়েছে, তাই এ ধরনের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে।
তিনি বলেন, আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো নজরদারি শুরু করে যখন দেখা যায় ইজাজ পাকিস্তান সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও রেঞ্জার্সের ইউনিফর্ম কিনছে।
গ্রেফতারের সময় তার কাছ থেকে পাকিস্তানি সিম কার্ড, দেশীয় পণ্য, দিয়াশলাই, লাইটারসহ বেশ কিছু জিনিস উদ্ধার করা হয়, যা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার কথা ছিল বলে জানানো হয়েছে।
সূত্র: জিও নিউজ
এমএসএম