মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়-মাইক্রোসফটের গবেষণা
কোন ভাষা সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)?
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) কোন ভাষা সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে পারে তা নিয়ে একটি চমকপ্রদ গবেষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রযুক্তি জায়ান্ট মাইক্রোসফট। গবেষণায় দেখা গেছে, পোলিশ ভাষা সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারে এআই। এদিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ফরাসি ভাষা। আর ইংরেজি ভাষা রয়েছে ষষ্ঠ স্থানে।
যৌথ গবেষণায় ২৬টি ভাষায় বিভিন্ন এআই মডেলের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষায় ইলন মাস্কের ওপেনএআই, গুগোল জেমেনি, কোয়ান, ফেসবুক মেটার লা-মা, এবং ডিপসিকসহ বিভিন্ন শীর্ষ এআই মডেলকে হুবহু একই ধরণের ইনপুট বিভিন্ন ভাষায় দেওয়া হয়। এতে দেখা যায়,পোলিশ ভাষায় নির্দেশনা দিলে এআই সবচেয়ে নির্ভুলভাবে কাজ সম্পন্ন করে যার গড় নির্ভুলতা ৮৮ শতাংশ।
গবেষণায় পাওয়া শীর্ষ ১০টি ভাষার মধ্যে প্রথমে রয়েছে পোলিশ ও ফরাসি ভাষার পর তৃতীয়,চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে রয়েছে ইতালীয় (৮৬ শতাংশ), স্প্যানিশ (৮৫ শতাংশ) , রুশ (৮৪ শতাংশ)। যথাক্রমে ষষ্ঠ থেকে দশম স্থানে রয়েছে ইংরেজি (৮৩.৯ শতাংশ), ইউক্রেনীয় (৮৩.৫ শতাংশ), পর্তুগিজ (৮২ শতাংশ), জার্মান (৮১ শতাংশ), ডাচ (৮০ শতাংশ)।
গবেষকরা জানিয়েছেন, আমাদের পরীক্ষায় দেখা গেছে, ২৬টি ভাষার মধ্যে ইংরেজির বিপরীতে পোলিশ ভাষায় এআই সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। তবে পোলিশ ভাষায় এআই-এর কর্মদক্ষতা সবচেয়ে উন্নত হলেও প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত পোলিশ ডেটার পরিমাণ ইংরেজি বা চীনা ভাষার তুলনায় অনেক কম।
পোল্যান্ডের পেটেন্ট অফিস ফেসবুকে লিখেছে, এ পর্যন্ত পোলিশ ভাষাকে শেখার জন্য কঠিন বলে ধরা হতো। মানুষ যেখানে জটিলতায় পড়ে, এআই সেখানে নিখুঁতভাবে নির্দেশনা বুঝতে পারছে।
অন্যদিকে চীনা ভাষা এ গবেষণায় অত্যন্ত দুর্বল অবস্থা নির্দেশ করেছে। ২৬টি ভাষার মধ্যে ২৩তম স্থানে রয়েছে চীনা ম্যান্দারিন ভাষা।
সূত্র: ইউরো নিউজ
কেএম