ভোটের প্রচারে পুকুরে নেমে জেলেদের সঙ্গে মাছ ধরলেন রাহুল গান্ধী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:২৪ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
পুকুরে নেমে জেলেদের সঙ্গে মাছ ধরলেন রাহুল গান্ধী/ ছবি:

ভোটের প্রচারে পুকুরে নেমে জেলেদের সঙ্গে মাছ ধরলেন রাহুল গান্ধী। রোববার (২ নভেম্বর) বিহারের বেগুসরাইয়ে নির্বাচনী প্রচারের ফাঁকে স্থানীয় জেলেদের সঙ্গে পুকুরে নেমে মাছ ধরেন এই কংগ্রেস নেতা।

এসময় তার সঙ্গে ছিলেন বিকাশশীল ইনসান পার্টির (ভিআইপি) সভাপতি ও রাজ্যের সাবেক মন্ত্রী মুখেশ সহনি। ভিআইপি দলটি বর্তমানে বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া ব্লক’-এর সহযোগী দল হিসেবে কাজ করছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ছবি ও ভিডিওতে দেখা যায়, রাহুল গান্ধী তার স্বভাবসিদ্ধ সাদা টি-শার্ট ও কালো প্যান্ট পরে রয়েছেন। নৌকায় করে পুকুরের মাঝখানে পৌঁছে তিনি লাফ দিয়ে পানিতে নামেন। এরপর স্থানীয় জেলেদের সঙ্গে জাল টেনে মাছ ধরেন এবং হাস্যোজ্জ্বল আড্ডায় অংশ নেন।

অন্যদিকে, মুখেশ সহনিও গেঞ্জি-অন্তর্বাস পরেই মাছ ধরতে নেমে যান। ‘মল্লাহপুত্র’ নামে পরিচিত মুখেশ মূলত জেলে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। তিনি একসময় বলিউডের সেট ডিজাইনার ছিলেন।

এদিন মাছ ধরার সময় রাহুলদের সঙ্গে কংগ্রেস নেতা কানহাইয়া কুমারও উপস্থিত ছিলেন। তাদের দেখে পুকুরপাড়ে ভিড় করেন শতাধিক স্থানীয় জেলে, যাদের কেউ কেউ পানিতে নেমে নেতাদের সঙ্গে যোগ দেন।

এ ঘটনার একটি ভিডিও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক্স (সাবেক টুইটার)-এ প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, রাহুল গান্ধী স্থানীয় জেলেদের সঙ্গে তাদের কাজের চ্যালেঞ্জ ও দুর্ভোগ নিয়ে কথা বলেছেন।

এছাড়া রাহুল গান্ধী এক্স-এ লিখেছেন, আজ বিহারের বেগুসরাইয়ে ভিআইপি দলের সভাপতি মুখেশ সহনির সঙ্গে জেলে সম্প্রদায়ের সঙ্গে দেখা করে ভালো লাগলো। তাদের কাজ যতটা আকর্ষণীয়, এর সঙ্গে যুক্ত সমস্যাগুলোও ততটাই গভীর। তাদের পরিশ্রম, আগ্রহ ও প্রতিকূল অবস্থায় কাজের দক্ষতা অনুপ্রেরণাদায়ক। বিহারের নদী, খাল ও পুকুর এবং সেই জলাশয়ে বসবাসকারী জেলেরা রাজ্যের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদের অধিকার ও সম্মানের জন্য আমি পাশে আছি।

সূত্র: এনডিটিভি
