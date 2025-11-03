ইউক্রেনকে টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র দিচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্র
ইউক্রেনকে টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র দিচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আপাতত ইউক্রেনকে কোনো টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র দেওয়া হচ্ছে না। রোববার ট্রাম্প জানিয়েছেন, আপাতত তিনি এমন কোনো চুক্তি বিবেচনা করছেন না যা ইউক্রেনকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য দূরপাল্লার টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র পেতে সহায়তা করবে। খবর রয়টার্সের।
ন্যাটো দেশগুলোর কাছে টমাহক বিক্রির পরিকল্পনার বিষয়ে ট্রাম্প এখনো নীরব ভূমিকা পালন করছেন। ইউরোপীয় দেশগুলো এই অস্ত্র দিয়ে ইউক্রেনকে সহায়তা করবে। কিন্তু ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি যুদ্ধ আরও তীব্র করতে চান না।
এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের কাছে তার সর্বশেষ মন্তব্য ইঙ্গিত দেয় যে তিনি ইউক্রেনকে এই আধুনিক অস্ত্র দিতে ইচ্ছুক নন।
ফ্লোরিডার পাম বিচ থেকে ওয়াশিংটনে যাওয়ার সময় সাংবাদিকরা ট্রাম্পকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রির চুক্তির বিষয়টি তিনি বিবেচনা করছেন কি না। এর উত্তরে তিনি বলেন, না, আসলে তা নয়। তবে তিনি বলেছেন যে, তিনি তার মন পরিবর্তন করতে পারেন।
গত ২২ অক্টোবর হোয়াইট হাউজে ট্রাম্প এবং ন্যাটোর মহাসচিব মার্ক রুটের সাক্ষাতের সময় তারা টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। রুট শুক্রবার বলেন, বিষয়টি পর্যালোচনাধীন এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রের।
দীর্ঘপাল্লার এই ক্ষেপণাস্ত্র মস্কোসহ রাশিয়ার গভীরে বিভিন্ন স্থানে আঘাত হানতে সক্ষম। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এই ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের জন্য অনুরোধ করেছেন। তবে ক্রেমলিন ইউক্রেনকে টমাহক সরবরাহের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করেছে।
