ভেনেজুয়েলায় মাদুরোর দিন শেষ হতে চলেছে: ট্রাম্প

ভেনেজুয়েলায় মাদুরোর দিন শেষ হতে চলেছে: ট্রাম্প
ভেনেজুয়েলায় দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর দিন শেষ হতে চলেছে বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সিবিএস নিউজের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘সিক্সটি মিনিটস’-এ এই কথা বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।
সাক্ষাৎকারে ট্রাম্পকে প্রশ্ন করা হয়, যুক্তরাষ্ট্র কি ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে যাচ্ছে? জবাবে তিনি বলেন, আমি তা মনে করি না। পরিস্থিতি খুবই সন্দেহজনক। তবে তারা আমাদের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করছে।
এই মন্তব্য এমন সময় এলো, যখন যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী ক্যারিবিয়ান সাগরে কথিত মাদকবাহী নৌকায় একের পর এক হামলা চালাচ্ছে। ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, এসব হামলার উদ্দেশ্য যুক্তরাষ্ট্রে মাদকের প্রবাহ রোধ করা।
তবে অনেক সমালোচক বলছেন, এসব হামলা মূলত মাদুরো সরকারকে উৎখাতের কৌশল। ট্রাম্প সে অভিযোগ নাকচ করে বলেন, এটি অনেক কিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত, শুধু মাদক নয়।
সিবিএস নিউজ জানিয়েছে, চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে ক্যারিবিয়ান ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের এসব হামলায় অন্তত ৬৪ জন নিহত হয়েছে।
ফ্লোরিডার মার-এ-লাগো বাসভবন থেকে সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, প্রতিটি নৌকা ধ্বংস করার মানে ২৫ হাজার মানুষের জীবন বাঁচানো, কারণ মাদক আমাদের দেশের পরিবারগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।
ভেনেজুয়েলায় স্থল হামলার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ট্রাম্প সরাসরি কিছু বলেননি। তিনি বলেন, আমি সেটা করতে চাইব কিনা, এখনই বলব না। আমি যদি কিছু করতে চাই, করব, যদি না চাই, করব না। ভেনেজুয়েলাকে নিয়ে আমি কী করতে যাচ্ছি, সেটা আমি বলব না।
ট্রাম্প আরও বলেন, এসব মাদক কারবারীরা তারা কঙ্গো থেকে আসে, আবার আরও অনেক দেশ থেকেও আসে। কিন্তু ভেনেজুয়েলা বিশেষভাবে খারাপ, ওখানে গ্যাং আছে। যুক্তরাষ্ট্র এমন মানুষদের দেশে প্রবেশ করতে দেবে না যারা বিশ্বের নানা দেশ থেকে আসছে।
এর আগে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরো দাবি করেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র নতুন এক যুদ্ধের অজুহাত তৈরি করছে। কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোও বলেন, নৌকায় হামলার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ‘লাতিন আমেরিকাকে দমন’ করতে চাইছে।
সূত্র: বিবিসি
