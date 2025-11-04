ওপেন এআই ও অ্যামাজনের ৩ হাজার ৮০০ কোটি ডলারের চুক্তি স্বাক্ষর
অ্যামাজনের সঙ্গে ৩ হাজার ৮০০ কোটি মার্কিন ডলারের একটি নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ইলন মাস্কের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ওপেনএআই। সোমবার (৩ নভেম্বর) ঘোষিত এ চুক্তির আওতায় অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস (এডব্লিওএস) এর ক্লাউড অবকাঠামোতে ওপেনএআই তাদের এআই কার্যক্রম চালাবে।
আল-জাজিরায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য মতে, চুক্তির মাধ্যমে ওপেনএআই পাবে হাজার হাজার এনভিডিয়া গ্রাফিক্স প্রসেসরের অ্যাক্সেস যা তাদের এআই মডেল প্রশিক্ষণ ও পরিচালনায় ব্যবহৃত হবে। তবে এ চুক্তির মাধ্যমে ওপেনএআই অ্যামাজনের হোস্ট করা দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস, রেডিট বা ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স ওয়েবসাইটগুলোর কনটেন্টে সরাসরি প্রবেশাধিকার পাবে না।
ওপেনএআই খুব দ্রুত অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস ব্যবহার শুরু করবে। ২০২৬ সালের মধ্যে পরিকল্পিত সব সক্ষমতা চালু হবে এবং ২০২৭ সালের পরেও সম্প্রসারণের সুযোগ থাকবে।
অ্যামাজন জানিয়েছে, তারা শত-সহস্র এনভিডিয়া চিপ যেমন জিবি-২০০,৩০০ এআই অ্যাক্সিলারেটর মোতায়েন করবে যা চ্যাটজিপিটির প্রতিক্রিয়া তৈরি ও নতুন এআই মডেল প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত হবে।
এই চুক্তিকে অ্যামাজনের ক্লাউড ইউনিটের জন্যও বড় একটি আস্থাভোট হিসেবে দেখা হচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অনেক বিনিয়োগকারী মনে করেছিলেন এআই প্রতিযোগিতায় অ্যামাজন মাইক্রোসফট ও গুগলের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে।
গত সপ্তাহে ওপেনএআই তাদের সংগঠন পুনর্গঠনের ঘোষণা দিয়েছে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটি তার অলাভজনক কাঠামো থেকে আরও বাণিজ্যিক রূপ নিচ্ছে। এদিকে অ্যামাজন সম্প্রতি ১৪ হাজার কর্মী ছাঁটাই করার ঘোষণা দিয়েছে। তবে অ্যামাজনের সিইও অ্যান্ডি জ্যাসি বলেন, এই ছাঁটাইয়ের পেছনে এআই নয় বরং পুনর্গঠনই মূল কারণ।
এদিকে শেয়ার বাজারে এই চুক্তির ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। নিউইয়র্ক সময় সকাল ১১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত অ্যামাজনের শেয়ারমূল্য ৪ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়েছে।
কেএম