  2. আন্তর্জাতিক

ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যুক্তরাষ্ট্রে সফর করবেন সৌদি প্রিন্স

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১০ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যুক্তরাষ্ট্রে সফর করবেন সৌদি প্রিন্স
ছবি: এএফপি (ফাইল)

চলতি মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান। হোয়াইট হাউজের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান (এমবিএস) চলতি মাসের শেষের দিকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে একটি আনুষ্ঠানিক বৈঠকের জন্য ওয়াশিংটন ডিসি সফর করবেন। গত সাত বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে এটা সৌদি প্রিন্সের দ্বিতীয় সফর। খবর আল জাজিরার।

রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামী ১৮ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প এবং প্রিন্স সালমানের মধ্যে বৈঠক করবেন। সৌদি প্রিন্সের এই সফরের খবর এমন এক সময় এলো যখন ট্রাম্প বিভিন্ন দেশকে আব্রাহাম অ্যাকর্ডে যোগদানের জন্য চাপ দিচ্ছেন।

এর আগে ২০২০ সালে ট্রাম্প ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, সুদান এবং মরক্কোর সঙ্গে চুক্তিতে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু সৌদি আরব বরাবরই বলে আসছে যে, ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকের প্রক্রিয়া ইসরায়েলের পাশাপাশি একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের স্পষ্ট পথের ওপর নির্ভরশীল।

স্থানীয় সময় রোববার প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প সিবিএস নিউজের ৬০ মিনিটস অনুষ্ঠানে এক সাক্ষাতকারে বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন সৌদি আরব শেষ পর্যন্ত চুক্তিতে যোগ দেবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ট্রাম্প প্রশাসনের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, ক্রাউন প্রিন্স যুক্তরাষ্ট্র সফরে এলে কিছু চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে আলোচনা হবে। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত এখনো জানা যায়নি।

দুই সপ্তাহ আগে ফিন্যান্সিয়াল টাইমস এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, এমবিএসের সফরের সময় দুই দেশ একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

সৌদি আরব এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কয়েক দশক ধরে শক্তিশালী সম্পর্ক বজায় রয়েছে। এর মধ্যে প্রতিরক্ষা খাতও রয়েছে। এর আগে গত মে মাসে ট্রাম্পের রিয়াদ সফরের সময় যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবকে প্রায় ১৪২ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র প্যাকেজ বিক্রি করতে সম্মত হয়।

টিটিএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।