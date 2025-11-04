কারাগার থেকে ৫ ফিলিস্তিনির মুক্তি, ৪৫ মরদেহ ফেরত পাঠিয়েছে ইসরায়েল

কারাগার থেকে ৫ ফিলিস্তিনির মুক্তি, ৪৫ মরদেহ ফেরত পাঠিয়েছে ইসরায়েল
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির অংশ হিসেবে পাঁচজন ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে ইসরায়েল। এছাড়াও আরও ৪৫ ফিলিস্তিনি বন্দির মৃতদেহ ফেরত পাঠানো হয়েছে। এর ফলে যুদ্ধবিরতির অংশ হিসেবে এখন পর্যন্ত মোট ২৭০টি মরদেহ গাজায় ফেরত পাঠিয়েছে ইসরায়েল।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় মুক্তিপ্রাপ্তদের গাজা উপত্যকার দেইর আল-বালাহ এলাকার আল-আকসা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়েছে বলে আল জাজিরার প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। এ সময় হাসপাতালের বাইরে আত্মীয়স্বজন ও স্বজনহারারা ভিড় করেন।
আল জাজিরার সাংবাদিক হিন্দ খুদারি বলেন, যুদ্ধবিরতির পর এই প্রথমবার ইসরায়েল এমন কিছু ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে, যাদের পরিচয় আগে জানা ছিল না।
বর্তমানে ইসরায়েলের কারাগারে হাজারো ফিলিস্তিনি বন্দি রয়েছেন, যাদের অনেকেই অভিযোগ বা বিচার ছাড়াই আটক বলে মানবাধিকার সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
বন্দিমুক্তির আগে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের (আইসিআরসি) মাধ্যমে ইসরায়েল থেকে ৪৫ ফিলিস্তিনির মরদেহ ফেরত দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৭৮টি মরদেহ শনাক্ত করা হয়েছে। বাকিগুলোর পরিচয় নিশ্চিত করতে ফরেনসিক দল কাজ করছে।
হিন্দ খুদারি জানান, বেশিরভাগ মরদেহেই নির্যাতনের চিহ্ন পাওয়া গেছে। যাদের পরিচয় নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না, তাদের দেইর আল-বালাহ এলাকায় গণকবরে দাফন করা হবে।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বরতায় গাজায় এখন পর্যন্ত ৬৮ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে দেড় লাখের বেশি ফিলিস্তিনি নাগরিক। ইউনিসেফের তথ্য মতে, এ যুদ্ধে ২০ হাজারের বেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে ৪২ হাজারের বেশি শিশু যাদের মধ্যে অন্তত ২১ হাজার শিশু স্থায়ীভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।
কেএম